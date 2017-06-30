Сенатор ожидает отмены "возрастного ценза" для автобусов, перевозящих детей

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет, предназначенных для перевозки детей, может быть отменен решением правительства с 1 июля 2017 года, считает председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации (СФ) по социальной политике Игорь Фомин.
"По моей актуальной информации, запрет эксплуатации автобусов старше 10 лет для перевозок детей будет отменен", — сказал сенатор РИА Новости.
"Понимаю серьезное беспокойство представителей туротрасли, так как подобный запрет действительно парализовал бы детские перевозки по всей стране в разгар сезона, но паника абсолютно преждевременна. Нам всем необходимо дождаться окончательного решения правительства по этому вопросу. Надеюсь, что оно будет озвучено в ближайшие дни", — заверил Фомин.