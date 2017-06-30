Сенатор ожидает отмены "возрастного ценза" для автобусов, перевозящих детей

Детей из Донецка отправили на отдых в Артек

Детей из Донецка отправили на отдых в Артек

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет, предназначенных для перевозки детей, может быть отменен решением правительства с 1 июля 2017 года, считает председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации (СФ) по социальной политике Игорь Фомин.

С 1 июля 2017 года истекает срок действия постановления правительства РФ, откладывающего вступление в силу "возрастного ценза" — запрета на использование для детских туристических перевозок автобусов старше 10 лет.

"По моей актуальной информации, запрет эксплуатации автобусов старше 10 лет для перевозок детей будет отменен", — сказал сенатор РИА Новости.

"Понимаю серьезное беспокойство представителей туротрасли, так как подобный запрет действительно парализовал бы детские перевозки по всей стране в разгар сезона, но паника абсолютно преждевременна. Нам всем необходимо дождаться окончательного решения правительства по этому вопросу. Надеюсь, что оно будет озвучено в ближайшие дни", — заверил Фомин.