Египет будет выплачивать по $3 тысячи за каждый чартер в Шарм-эш-Шейх

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр туризма Египта Яхья Рашид заявил, что правительство страны начиная с этого зимнего сезона намерено возобновить субсидии для иностранных чартеров в Шарм-эш-Шейх, где максимальная сумма составит 3 тысячи долларов за рейс, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Министр туризма Египта Яхья Рашид на встрече с инвесторами Южного Синая и Шарм-эш-Шейха подтвердил планы по возобновлению субсидий для чартеров в Шарм-эш-Шейх (максимально — 3 тысячи долларов за рейс) начиная с этого зимнего сезона. По мнению туристического ведомства Египта, эта сумма примерно на 60% покроет затраты, которые несут иностранные компании при постановке соответствующих полетных программ", — говорится в сообщении.

Как считает глава туризма Египта, эта мера существенно увеличит воздушное движение в Шарм-эш-Шейх в предстоящий зимний сезон. Более того, Яхья Рашид надеется, что интерес иностранных туроператоров поддержит и рекламная кампания Шарм-эш-Шейха, которая пройдет на ключевых туристических рынках в течение шести месяцев. Затраты на рекламу составят 10 миллионов долларов.

В свою очередь, глава госкомитета по развитию туризма Хишам ад-Демейри пояснил египетским СМИ, что причиной помощи со стороны государства именно Шарм-эш-Шейху являются большие убытки в сфере туризма, которые несет этот курорт в результате отсутствия российских и британских туристов с конца 2015 года.

Ранее, комментируя общие успехи туристического сектора, Хишам ад-Демейри заявил, что Египет видит "значительное увеличение" числа туристов, начиная с зимы 2017 года. По данным за первый квартал 2017 года, количество иностранных туристов в стране выросло на 51%.

На пике развития туризма в 2010 году в Египте побывало почти 15 миллионов иностранных гостей, что обеспечило более 13% египетского ВВП. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), в 2016 году вклад туризма в ВВП Египта составил 3,2%, туристический сектор поддерживал 2,9% всех рабочих мест в стране. Страну пирамид посетило в прошлом году 5,4 миллиона туристов.