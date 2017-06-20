Ростуризм предложил расширить программы внутренних авиаперевозок

МОСКВА, 20 июня — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Федеральное агентство по туризму выражает заинтересованность в расширении чартерных авиаперевозок по России ради создания более дешевых и разнообразных туров внутри страны, заявил во вторник глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Федеральное агентство по туризму очень заинтересовано в развитии чартерной авиаперевозки внутри страны, так как она в среднем на 20-30% дешевле регулярной", — сказал он, выступая на заседании круглого стола "Отмена чартерных рейсов: как не допустить подорожания авиаперевозок?"

"Более того, существует определённый мировой опыт, на базе чартерной перевозки наши туроператоры создают пакетный турпродукт. Мы очень заинтересованы, чтобы география пакетных турпродуктов по стране расширялся. К сожалению, это невозможно сделать без чартерных перевозок", — пояснил глава ведомства.