Ростуризм предложил расширить программы внутренних авиаперевозок

МОСКВА, 20 июня — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Федеральное агентство по туризму выражает заинтересованность в расширении чартерных авиаперевозок по России ради создания более дешевых и разнообразных туров внутри страны, заявил во вторник глава Ростуризма Олег Сафонов.
"Более того, существует определённый мировой опыт, на базе чартерной перевозки наши туроператоры создают пакетный турпродукт. Мы очень заинтересованы, чтобы география пакетных турпродуктов по стране расширялся. К сожалению, это невозможно сделать без чартерных перевозок", — пояснил глава ведомства.