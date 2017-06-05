Теракты в Лондоне по повлияли на турпоток в Великобританию, сообщили в АТОР

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские туроператоры отмечают, что теракты в Лондоне пока не испугали туристов, не вызвали аннуляций туров в Великобританию, и подтверждают, что ограничений на экскурсионные программы в Лондоне пока нет, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

За последние две недели в Великобритании произошли два теракта. В понедельник 22 мая взрыв прогремел во время концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчестере, в результате погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта в Лондоне погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.

Пока признаков паники или снижения спроса на рынке не видно. Так, в пресс-службе туроператора BSI Group сообщили, что аннуляций туров у туристов компании в настоящее время нет. Изменения экскурсионных программ также не планируется, и все экскурсии будут проводиться согласно графику.

"Никаких ограничений для туристов в Лондоне в настоящее время нет, все экскурсионные объекты работают в штатном режиме. Единственное – в воскресенье был немного изменен маршрут обзорной экскурсии по Лондону, так как Лондонский мост был закрыт", — уточняют специалисты туроператора.

"На данный момент никаких обращений по ситуации в Лондоне мы не получали, изменений программ и аннуляций не было. Сложно прогнозировать то, как эта трагедия отразится на турпотоке, скорее не сильно, но только при условии, что власти не введут каких-либо ограничений", — считает руководитель отдела Великобритании и Ирландии туроператора "Русский Экспресс" Надежда Петренко.

"По информации, полученной от наших партнеров, ситуация в Лондоне на данный момент спокойная, во всех туристических зонах увеличено количество полицейских. Аннуляций туров и запросов на досрочное возвращение от туристов не поступало, экскурсионные программы проходят без изменений", — отметили в пресс-службе туроператора PAC Group.

В АТОР напоминают, что, судя по опыту российских туроператоров, реакция туристов на подобные события бывает не мгновенной. Однако обычно через день после трагедии уже можно говорить о наличии или отсутствии реакции туристов на те или иные события.