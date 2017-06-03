Тверская область рассчитывает на рост турпотока в 2017 году на 10-15%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Власти Тверской области рассчитывают, что туристический поток в 2017 году возрастет по сравнению с прошлым годом на 10-15%, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Игорь Руденя.

"Сейчас мы оцениваем туристический поток на территории Тверской области в 1,5 миллиона человек. В этом году мы надеемся прирасти на 10-15% в туристическом потоке", — сказал он.

Губернатор отметил, что в регионе продолжается развитие инфраструктуры, в том числе гостиничной, а также разрабатываются новые маршруты.

"Сейчас у нас много туристических маршрутов, но мы начали делать экологические и велосипедные маршруты. Сейчас очень модно путешествовать на велосипедах. Часть маршрутов у нас формируется вокруг трассы М9, которая проходит через наш регион, а часть маршрутов идет недалеко от трассы М10 и в сторону города Осташков. Также мы сейчас смотрим и считаем возможным более активно развить маршруты районе городов Кашин и Калязин, потому что они граничат с Московской областью", — рассказал Руденя.

Он также напомнил, что регион обладает уникальным культурно-историческим наследием, в частности, Тверским императорским путевым дворцом.

"В этом году мы запускаем в тестовую эксплуатацию Тверской императорский путевой дворец после реставрации. Это эксклюзивный объект, в реконструкции которого участвовал Всемирный банк. У нас сейчас завершен процесс музеефикации этого объекта. Там находятся такие шедевры живописи, как оригиналы картин Серова, Кустодиева, Поленова, Айвазовского. Там есть очень достойные архитектурные экспонаты. Поэтому мы считаем, что он будет пользоваться высоким спросом", — сказал глава региона.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.