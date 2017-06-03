Тверская область рассчитывает на рост турпотока в 2017 году на 10-15%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Власти Тверской области рассчитывают, что туристический поток в 2017 году возрастет по сравнению с прошлым годом на 10-15%, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Игорь Руденя.
"Сейчас мы оцениваем туристический поток на территории Тверской области в 1,5 миллиона человек. В этом году мы надеемся прирасти на 10-15% в туристическом потоке", — сказал он.
Губернатор отметил, что в регионе продолжается развитие инфраструктуры, в том числе гостиничной, а также разрабатываются новые маршруты.
"Сейчас у нас много туристических маршрутов, но мы начали делать экологические и велосипедные маршруты. Сейчас очень модно путешествовать на велосипедах. Часть маршрутов у нас формируется вокруг трассы М9, которая проходит через наш регион, а часть маршрутов идет недалеко от трассы М10 и в сторону города Осташков. Также мы сейчас смотрим и считаем возможным более активно развить маршруты районе городов Кашин и Калязин, потому что они граничат с Московской областью", — рассказал Руденя.
Он также напомнил, что регион обладает уникальным культурно-историческим наследием, в частности, Тверским императорским путевым дворцом.
"В этом году мы запускаем в тестовую эксплуатацию Тверской императорский путевой дворец после реставрации. Это эксклюзивный объект, в реконструкции которого участвовал Всемирный банк. У нас сейчас завершен процесс музеефикации этого объекта. Там находятся такие шедевры живописи, как оригиналы картин Серова, Кустодиева, Поленова, Айвазовского. Там есть очень достойные архитектурные экспонаты. Поэтому мы считаем, что он будет пользоваться высоким спросом", — сказал глава региона.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
В пятницу в "Экспофоруме" прошло пленарное заседание ПМЭФ-2017, где выступили главы четырех государств, а также состоялся традиционно знаковый деловой завтрак Сбербанка.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и США, а также напомнил западным странам о необходимости совместной борьбы с терроризмом.
Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
Во второй день форума министр транспорта России Максим Соколов попробовал себя в роли выпускающего редактора. Глава Минтранса отправил новость-"молнию", которая сразу стала доступна подписчикам РИА Новости и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня".
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в пленарном заседании ПМЭФ. Выступая на форуме, индийский премьер заявил об инициативе создания "Новой Индии" — современном обществе, в котором центральное место будет отведено молодежи.
В пятницу на форуме председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент футбольного клуба "Шальке 04" подписали соглашение о продлении генерального спонсорского контракта до 2022 года.
На полях ПМЭФ министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о начале применения российской вакцины в борьбе с лихорадкой Эбола.
В пятницу на форуме стало известно, что "Лукойл" ведет переговоры с Saudi Aramco по покупке нефти у Саудовской Аравии.
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс принял участие в панельной сессии форума "Россия в глобальной "зеленой" политике: вынужденное участие или перспективы для развития". Выступая на форуме, глава "Роснано" рассказал о комплексе мер, разработанных правительством для поддержки возобновляемой энергетики.
В пятницу в рамках ПМЭФ прошел круглый стол, в котором приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-премьер России Дмитрий Рогозин и губернаторы российских регионов. Стороны обсудили сотрудничество двух стран.
Телеведущая NBC News Меган Келли была модератором на пленарном заседании Петербургского форума.
Стенд Объединенной зерновой компании на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Во второй день форума участники бизнес-диалога "ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества" обсудили возможности увеличения импорта сельхозпродукции.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Объединенный стенд Минкавказа России, АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" на Петербургском форуме.