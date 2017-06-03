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Тверская область рассчитывает на рост турпотока в 2017 году на 10-15%

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (664)
04:2703.06.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТверская область. Архивное фотоТверская область. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Власти Тверской области рассчитывают, что туристический поток в 2017 году возрастет по сравнению с прошлым годом на 10-15%, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Игорь Руденя.

"Сейчас мы оцениваем туристический поток на территории Тверской области в 1,5 миллиона человек. В этом году мы надеемся прирасти на 10-15% в туристическом потоке", — сказал он.

Губернатор отметил, что в регионе продолжается развитие инфраструктуры, в том числе гостиничной, а также разрабатываются новые маршруты.

Тверская область. Архивное фото
© Fotolia / Yuli
В Тверской области планируют начать строительство аквапарка в 2018 году
"Сейчас у нас много туристических маршрутов, но мы начали делать экологические и велосипедные маршруты. Сейчас очень модно путешествовать на велосипедах. Часть маршрутов у нас формируется вокруг трассы М9, которая проходит через наш регион, а часть маршрутов идет недалеко от трассы М10 и в сторону города Осташков. Также мы сейчас смотрим и считаем возможным более активно развить маршруты районе городов Кашин и Калязин, потому что они граничат с Московской областью", — рассказал Руденя.

Он также напомнил, что регион обладает уникальным культурно-историческим наследием, в частности, Тверским императорским путевым дворцом.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руденя: Тверская область расширяет сотрудничество с ВТБ
"В этом году мы запускаем в тестовую эксплуатацию Тверской императорский путевой дворец после реставрации. Это эксклюзивный объект, в реконструкции которого участвовал Всемирный банк. У нас сейчас завершен процесс музеефикации этого объекта. Там находятся такие шедевры живописи, как оригиналы картин Серова, Кустодиева, Поленова, Айвазовского. Там есть очень достойные архитектурные экспонаты. Поэтому мы считаем, что он будет пользоваться высоким спросом", — сказал глава региона.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Второй день работы Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ пятницу в "Экспофоруме" прошло пленарное заседание ПМЭФ-2017, где выступили главы четырех государств, а также состоялся традиционно знаковый деловой завтрак Сбербанка.Участники в зале перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В пятницу в "Экспофоруме" прошло пленарное заседание ПМЭФ-2017, где выступили главы четырех государств, а также состоялся традиционно знаковый деловой завтрак Сбербанка.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания ПМЭФ.Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев (слева) и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВыступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и США, а также напомнил западным странам о необходимости совместной борьбы с терроризмом.Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и США, а также напомнил западным странам о необходимости совместной борьбы с терроризмом.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед началом пленарного заседания ПМЭФ.Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая (слева) перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо второй день форума министр транспорта России Максим Соколов попробовал себя в роли выпускающего редактора. Глава Минтранса отправил новость-"молнию", которая сразу стала доступна подписчикам РИА Новости и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня".Министр транспорта РФ Максим Соколов и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Во второй день форума министр транспорта России Максим Соколов попробовал себя в роли выпускающего редактора. Глава Минтранса отправил новость-"молнию", которая сразу стала доступна подписчикам РИА Новости и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в пленарном заседании ПМЭФ. Выступая на форуме, индийский премьер заявил об инициативе создания "Новой Индии" — современном обществе, в котором центральное место будет отведено молодежи.Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в пленарном заседании ПМЭФ. Выступая на форуме, индийский премьер заявил об инициативе создания "Новой Индии" — современном обществе, в котором центральное место будет отведено молодежи.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкВ пятницу на форуме председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент футбольного клуба "Шальке 04" подписали соглашение о продлении генерального спонсорского контракта до 2022 года.Президент ФК Шальке 04 Клеменс Тённис (слева) и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время церемонии подписания футбольных маек в честь заключения генерального спонсорского контракта между группой Газпром и Шальке 04 в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
В пятницу на форуме председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент футбольного клуба "Шальке 04" подписали соглашение о продлении генерального спонсорского контракта до 2022 года.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНа полях ПМЭФ министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о начале применения российской вакцины в борьбе с лихорадкой Эбола.Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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На полях ПМЭФ министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о начале применения российской вакцины в борьбе с лихорадкой Эбола.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ пятницу на форуме стало известно, что "Лукойл" ведет переговоры с Saudi Aramco по покупке нефти у Саудовской Аравии.Участники на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В пятницу на форуме стало известно, что "Лукойл" ведет переговоры с Saudi Aramco по покупке нефти у Саудовской Аравии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс принял участие в панельной сессии форума "Россия в глобальной "зеленой" политике: вынужденное участие или перспективы для развития". Выступая на форуме, глава "Роснано" рассказал о комплексе мер, разработанных правительством для поддержки возобновляемой энергетики.Председатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс во время панельной сессии Россия в глобальной зеленой политике: вынужденное участие или перспективы для развития в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс принял участие в панельной сессии форума "Россия в глобальной "зеленой" политике: вынужденное участие или перспективы для развития". Выступая на форуме, глава "Роснано" рассказал о комплексе мер, разработанных правительством для поддержки возобновляемой энергетики.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ пятницу в рамках ПМЭФ прошел круглый стол, в котором приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-премьер России Дмитрий Рогозин и губернаторы российских регионов. Стороны обсудили сотрудничество двух стран.На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В пятницу в рамках ПМЭФ прошел круглый стол, в котором приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-премьер России Дмитрий Рогозин и губернаторы российских регионов. Стороны обсудили сотрудничество двух стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТелеведущая NBC News Меган Келли была модератором на пленарном заседании Петербургского форума.Телеведущая NBC News Меган Келли на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Телеведущая NBC News Меган Келли была модератором на пленарном заседании Петербургского форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Объединенной зерновой компании на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Стенд Объединенной зерновой компании в Экспофоруме на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Объединенной зерновой компании на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо второй день форума участники бизнес-диалога "ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества" обсудили возможности увеличения импорта сельхозпродукции.Видеооператор во время бизнес-диалога ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества в рамках XX Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Во второй день форума участники бизнес-диалога "ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества" обсудили возможности увеличения импорта сельхозпродукции.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОбъединенный стенд Минкавказа России, АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" на Петербургском форуме.На выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Объединенный стенд Минкавказа России, АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" на Петербургском форуме.
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