ЧМ-2018 могут посетить около 100 тысяч туристов из Китая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Россияне рассчитывают, что во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году нашу страну посетят не менее 100 тысяч туристов из Китайской народной Республики, заявил в пятницу глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Выступая на пленарном заседании "Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018" в рамках Петербургского международного экономического форума, он сообщил, что недавно был дан старт продаже билетов на ЧМ-2018 в КНР.

"Мы ожидаем, что не менее 100 тысяч китайских туристов приедут в нашу страну на это мероприятие. Мы надеемся на то, что приедет больше гостей из Китая. А вообще мы ждём миллионов туристов из-за рубежа и наших соотечественников", — сказал Сафонов.

Глава ведомства так же отметил, что теснейшее взаимодействие туризма спорта, медиа и бизнеса накануне ЧМ по футболу становится особенно очевидно.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.