Крымские санатории хотят сделать круглогодичными

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым начнет развивать новые места отдыха и круглогодичную загрузку санаториев, чтобы продолжать конкурентную борьбу за туристов, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

По его словам, для Крыма развитие организованного туризма является одной из приоритетных задач. На сегодня, большая часть из приезжающих туристов – неорганизованные, которые останавливаются в таких же местах размещения.

"Я не уверен, что, допустим, через пять-десять лет, соответствующая структура приоритетов сохранится. Нам необходимо развивать места организованного размещения отдыхающих, круглогодичную загрузку наших санаториев, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе с другим курортом, в том числе заграничным, а то люди просто перестанут ездить. Это один из больших рисков, с которым мы на горизонте в пять-десять лет можем столкнуться", — сказал Мельников в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

В связи с этим, по его словам, в ближайшие десять лет Крыму нужно предложить новые точки роста развития территорий, так как, например, на южном берегу Крыма развитие и расширение невозможно. Возможны только точечные размещения новых объектов.

"У нас есть достаточно перспективное направление – берег Азовского моря у границ Ленинского района. Чокракское озеро – которое потенциально может стать точкой роста в развитии бальнеологического направления и туризма. Есть места на побережье в районе Щелкино", — подчеркнул министр.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>