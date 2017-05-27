Крымские санатории хотят сделать круглогодичными

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым начнет развивать новые места отдыха и круглогодичную загрузку санаториев, чтобы продолжать конкурентную борьбу за туристов, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников.
"Я не уверен, что, допустим, через пять-десять лет, соответствующая структура приоритетов сохранится. Нам необходимо развивать места организованного размещения отдыхающих, круглогодичную загрузку наших санаториев, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе с другим курортом, в том числе заграничным, а то люди просто перестанут ездить. Это один из больших рисков, с которым мы на горизонте в пять-десять лет можем столкнуться", — сказал Мельников в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
"У нас есть достаточно перспективное направление – берег Азовского моря у границ Ленинского района. Чокракское озеро – которое потенциально может стать точкой роста в развитии бальнеологического направления и туризма. Есть места на побережье в районе Щелкино", — подчеркнул министр.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>