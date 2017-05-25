Отдыхающие на Пхукете россияне не жаловались в РТС на физалии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Туроператоры не получали сообщений о россиянах, пострадавших от физалий на острове Пхукет, сообщает в четверг сайт телеканала RT со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
Ранее в тайских СМИ сообщалось, что ядовитые физалии, называемые также "португальскими корабликами", вновь появились в море у пляжей в западной части острова Пхукет в Таиланде. В августе 2016 года из-за них местные власти закрывали несколько пляжей.
"Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что ядовитые физалии, называемые также португальскими корабликами, вновь появились в море у пляжей в западной части острова Пхукет в Таиланде", — говорится в сообщении.
Яд, который содержится в длинных, иногда достигающих нескольких метров щупальцах физалий, опасен для человека. Известны смертельные случаи среди детей и лиц, страдавших аллергией, на яд физалий.
Пхукетские спасатели рекомендуют не прикасаться к физалиям, даже выброшенным на берег, несмотря на то что они могут выглядеть мертвыми.