Отдыхающие на Пхукете россияне не жаловались в РТС на физалии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Туроператоры не получали сообщений о россиянах, пострадавших от физалий на острове Пхукет, сообщает в четверг сайт телеканала RT со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

Ранее в тайских СМИ сообщалось, что ядовитые физалии, называемые также "португальскими корабликами", вновь появились в море у пляжей в западной части острова Пхукет в Таиланде. В августе 2016 года из-за них местные власти закрывали несколько пляжей.

"Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что ядовитые физалии, называемые также португальскими корабликами, вновь появились в море у пляжей в западной части острова Пхукет в Таиланде", — говорится в сообщении.

По его словам, сообщений о пострадавших от физалий россиянах не поступало. "Я опросил всех туроператоров, но никаких жалоб или заявлений от россиян не было. Надо понимать, что сейчас не самый высокий сезон для поездок на Пхукет. Кроме того, надо смотреть по локализации физалий, где они находятся. Зачастую они появляются вдалеке от основных пляжей", — сообщил Барзыкин.

Яд, который содержится в длинных, иногда достигающих нескольких метров щупальцах физалий, опасен для человека. Известны смертельные случаи среди детей и лиц, страдавших аллергией, на яд физалий.

Пхукетские спасатели рекомендуют не прикасаться к физалиям, даже выброшенным на берег, несмотря на то что они могут выглядеть мертвыми.