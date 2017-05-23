Порядка 72 тысяч детей отдохнут в 2017 году во всероссийских центрах

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Только 72 тысячи российских детей отдохнут в 2017 году во всероссийских центрах — "Артек", "Орленок", "Океан" и других здравницах, которые финансируются из средств федерального бюджета, сообщила во вторник первый заместитель председателя комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Выступая на пресс-конференции "Детский отдых не прощает равнодушия взрослых", она напомнила, что полномочия по организации детского отдыха в 2015 году с Федерального уровня были переданы субъектам РФ.

"Средства из федерального бюджета в основном выделяются на всероссийские центры — "Артек", "Орленок", "Океан" и другие. Там в 2017 году отдохнут порядка 72 тысяч детей. По сравнению с тем количеством детей, которые хотели бы отдохнуть этого не достаточно", — сказала Окунева.

Спикер выразила благодарность региональным властям, профсоюзам и другим организациям.

"Несмотря на то, что бюджеты недостаточны, региональные власти находят средства, чтобы детский отдых был организован", — отметила она.

Докладчик также сообщила, что по данным Министерства образования, порядка 5,3 миллиона российских детей отдохнут летом в оздоровительных лагерях.