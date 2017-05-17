Действующая ФЦП по туризму не располагала к партнерству власти и бизнеса

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Действующая Федеральная целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма 2011-2018 годов строилась по принципу государственно-частного партнерства, но оказалась слабой, так как диалог между властью и бизнесом был выстроен недостаточно полноценно, заявил в среду заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв.

На встрече с отельерами и инвесторами по вопросу развития внутреннего и въездного туризма в России, где состоялась презентация новой концепции проекта ФЦП по развитию туризма в России на 2019-2025 годы, представитель ведомства напомнил, что "старая" ФЦП строилась по принципу государственно-частного партнерства.

"Программа была построена так, что проект готовили региональные органы власти. Субъекты России предлагали решения задачи по развитию туризма в регионе. Вопросы диалога Федерального агентства по туризму строились только через призму региональной власти", — пояснил он.

Королев уточнил, что в действующей программе присутствовали вопросы образования и подготовки кадров в сфере туризма, однако не хватало стимулирования непосредственно бизнеса.

"В основу разрабатываемой программы ложится опыт, накопленный за время реализации ФЦП 2011-2018 годов. Обеспечение высоких темпов роста отрасли в субъектах России способствует повышению инвестиционной привлекательности объектов, которая достигается с помощью государственно-частного партнерства", — развил свою мысль чиновник.

Он подчеркнул, что туристская отрасль в России растет темпами, опережающими мировые показатели, и развивает смежные отрасли экономики, а развитие внутреннего туризма решает задачу импортозамещения. По словам Королева, "старая" ФЦП значительно способствовала развитию туризма в России, новая же концепция ФЦП соответствует программам социально-экономического развития России, стабилизации инфляции; туризм определяется в концепции как долгосрочный проект социально-экономического развития.