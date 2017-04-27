Ростуризм напомнил о пользе паспорта болельщика на Кубке конфедераций

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Федеральное агентство по туризму рекомендует оформить паспорта болельщика для желающих посетить матчи Кубка конфедераций и информирует о порядке получения этого документа.
Кубок конфедераций – футбольный турнир, который пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России – Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи. Паспорт болельщика необходим для прохода на стадионы.
Чтобы подать заявку на оформление паспорта болельщика, необходим документ, удостоверяющий личность, заполненная анкета, собственное фото, а также билет на матчи Кубка конфедераций или заявка на билет. Продажи билетов уже открыты. Оформляется заявка на паспорт болельщика через специальный портал или в Центре выдачи в любом из четырех городов-организаторов турнира, а получить его можно по почте или в том же Центре выдачи. Заявка будет рассмотрена в течение 72 часов.