Ростуризм напомнил о пользе паспорта болельщика на Кубке конфедераций

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Федеральное агентство по туризму рекомендует оформить паспорта болельщика для желающих посетить матчи Кубка конфедераций и информирует о порядке получения этого документа.

Кубок конфедераций – футбольный турнир, который пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России – Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи. Паспорт болельщика необходим для прохода на стадионы.

"Во-первых, он обеспечивает бесплатный проезд в дни матчей в городах-организаторах и даже между ними: специально к мероприятию запустят дополнительные поезда, места в которых можно будет забронировать на специальном портале. Во-вторых, для иностранцев паспорт болельщика – это безвизовый въезд в Россию с 7 июня по 12 июля, то есть за десять дней до первого матча и через десять дней после финала. В-третьих, документ делает посещение матчей более комфортным", — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы подать заявку на оформление паспорта болельщика, необходим документ, удостоверяющий личность, заполненная анкета, собственное фото, а также билет на матчи Кубка конфедераций или заявка на билет. Продажи билетов уже открыты. Оформляется заявка на паспорт болельщика через специальный портал или в Центре выдачи в любом из четырех городов-организаторов турнира, а получить его можно по почте или в том же Центре выдачи. Заявка будет рассмотрена в течение 72 часов.