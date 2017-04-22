АТОР надеется, что речные круизы не ограничат на время ЧМ-2018

КРАСНОЯРСК, 22 апр — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) надеется, что власти РФ не будут ограничивать речные круизы в городах проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, выступая на Красноярском экономическом форуме.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко направил министру транспорта РФ Максиму Соколову письмо с просьбой смягчить вводимые ограничения, в частности, не закрывать всю акваторию Санкт-Петербурга. Также губернатор просит Минтранс "подтвердить отсутствие запрета на стоянку и перемещение круизных, туристических, экскурсионных, скоростных судов, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа в коммерческих целях, в пределах внутренних водных путей Санкт-Петербурга", говорится в сообщении на сайте петербургской администрации.
"Ассоциация туроператоров уже направляла письмо на эту тему курирующему вице-премьеру Виталию Леонтьевичу Мутко. И этой проблемой озабочены не только вы как компания, оказывающая прогулочную услугу по реке, но и речные круизы. И ограничения эти… на все время проведения соревнований и практически по всем городам. Если мы говорим про FIFA, то это 11 городов и период — 60 дней. Достаточно серьезные ограничения получаются в том случае, если этот приказ будет подписан в том виде, в котором он сейчас обнародован", — сказала Ломидзе.
"Но насколько я знаю, есть распоряжение Виталия Леонтьевича, в том числе Минтрансу, провести отдельные консультации на эту тему. Есть надежда, что будут внесены корректировки", — добавила она.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.