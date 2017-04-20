Ростуризм намерен информировать туристов РФ об обстановке в Черногории

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму будет использовать информацию МИД РФ об обстановке в Черногории для предупреждения российских граждан о возможных опасностях и провокациях, которые могут возникнуть во время пребывания в этой стране, заявил в четверг РИА Новости глава Ростуризма Олег Сафонов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что в Черногории складывается неблагоприятная для россиян обстановка, возможны провокации в отношении граждан РФ.

"В Черногории складывается явно неблагоприятная для россиян ситуация… Фиксируем рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Не исключаем возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США", — приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства.

Глава Ростуризма заверил, что организация всегда реагирует на подобную информацию в соответствии с законом и своими полномочиями.

"У нас есть полномочия об информировании наших граждан — туристов РФ — об угрозах, которые могут быть во время путешествий, в том числе по зарубежным странам. Если о тех или иных угрозах объявляет МИД РФ, то Ростуризм всецело включается в работу и доносит такую информацию всеми возможными способами до россиян, чтобы они осознавали степень опасности при посещении тех или иных стран", — сказал Сафонов.

"Сообщение МИД РФ об обстановке негативной для россиян в Черногории мы также будем использовать для информирования наших граждан с тем, чтобы россияне понимали, какие существуют угрозы при посещении этой страны. Возможно, наши соотечественники примут такую информацию к сведению и внимательнее отнесутся к принятию решения при выборе места отдыха", — прокомментировал ситуацию он.