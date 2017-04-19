Российские туристы не подвергаются опасности терактов на юге Таиланда

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские организованные туристы не должны пострадать в результате серии взрывов на юге Таиланда, так как эти районы страны не востребованы на российском туристическом рынке, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Скоординированная серия из 13 взрывов произошла в южном Таиланде в среду в промежутке между 19.00 и 22.30 по местному времени (15.00 — 18.30 мск) у полицейских участков, жилых помещений сотрудников полиции, постоянных полицейских постов и расположений воинских частей в провинциях Наративат, Ялла, Паттани и Сонгкла. В большинстве случаев взрывы были вызваны ручными гранатами, брошенными с проезжающих мотоциклов, сообщает телеканал.

"Провинции на юге Таиланда, которые перечисляются в связи со взрывами в этой стране, вообще не востребованы на российском туристическом рынке и никак не продвигаются туроператорами", — сказала она.

"Там могут быть самостоятельные туристы из России и даже наши соотечественники, проживающие в стране, но организованных туристов там практически быть не может. В основном россияне едут отдыхать на восточное побережье Сиамского залива в район Паттайи и на запад — Пхукет", — пояснила Тюрина.

Собеседник агентства уточнила, что взрывы прогремели на самом юге страны, практически на границе с Малайзией. По её данным, такие инциденты в этой зоне происходят нередко и, как правило, их устраивают местные сепаратисты.

"Могу сказать, что по данным более 20 ведущих российских туроператоров на майские праздники по спросу среди россиян продажи в Таиланд занимают второе место (14%) после Турции (28%)", — сообщила представитель РСТ.

"Можно предположить, что после инцидентов в Таиланде отказов от туров, приобретённых на это направление, не будет. Взрывы на юге страны происходят регулярно, каждый раз все начинают беспокоиться, но каждый раз выясняется, что российским туристам там ничего не угрожает", — выразила уверенность Тюрина.