Греция ожидает от 2017 года национального рекорда в сфере туризма

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министр туризма Греции Елена Кунтура заявила, что 2017 год станет лучшим в истории греческого туризма, так как объемы бронирования с традиционных и новых рынков в текущем году выросли от 15 до 70% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В Греции ожидают, что 2017 год будет лучшим в истории годом греческого туризма. Как заявила министр туризма страны Елена Кунтура, бронирования в Грецию с традиционных и новых рынков в этом году выросли от 15 до 70% по сравнению с объемами прошлого года", — говорится в сообщении.

Прогнозируемый рост турпотока, по словам министра, воплощен в реализации новых авиамаршрутов. Так в этом сезоне Греция получит 150 новых авиамаршрутов из стран Европы, Азии и Америки. Региональные аэропорты, включая Кос, Родос, Миконос, Санторини, Корфу, Кефалонию, Закинф и Салоники, к уже существующим полетным программам в сезон ожидают шести тысяч дополнительных рейсов.

По информации министра, Грецию за 2017 год могут посетить до 30 миллионов иностранных туристов. В этом контексте Кунтура особенно подчеркнула активность таких рынков как Россия, Израиль и Ливан по расширению полетных программ.

В марте Греция сохранила четвертое место в списке самых часто запрашиваемых направлений зарубежного отдыха. К февралю интерес к ней у пользователей Яндекса вырос на 17,5%. К аналогичному периоду прошлого года объем запросов по стране вырос на 71,1%.

В марте на ближайшие даты вылета минимальная стоимость семидневных путевок в Грецию начиналась от 44 тысяч рублей на двоих. Средняя же цена недельных туров на двоих человек была порядка 90 тысяч рублей. Наиболее востребованными курортами страны были острова Крит (+ 10,5% к февралю), Родос (+5,7% к февралю) и Корфу (+14,8% к февралю). Чаще всего туристы искали отдых по системе питания "все включено". Основная часть запросов была на отдых в летние месяцы.