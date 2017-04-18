Отели Сочи повысили летние цены на проживание в среднем на 15%

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Туроператоры РФ наблюдают повышение стоимости проживания в отелях Сочи в летний период 2017 года в среднем на 15%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По информации туроператора АЛЕАН, наименьший рост цен показывают отели высокого уровня – около 5%. Отели среднего уровня (4*) подняли цены в пределах 10%. Наибольший рост приходится на объекты категории 3* – примерно на 15% по сравнению с прошлым летом.
По данным заместителя гендиректора туроператора "НТК Интурист" Сергея Толчина, наиболее существенно летние цены выросли в мини-отелях Сочи – в среднем на 15-20%. Существенный рост компания видит в своей базе по отелям класса 4* и 5*, расположенным на первой линии: здесь рост по некоторым объектам может достигать и 25-30%. Наименьший же рост цен на это лето по сравнению с прошлым, по данным туроператора, продемонстрировали санатории Сочи — в пределах 10%.