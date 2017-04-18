Отели Сочи повысили летние цены на проживание в среднем на 15%

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Туроператоры РФ наблюдают повышение стоимости проживания в отелях Сочи в летний период 2017 года в среднем на 15%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, пресс-служба туроператора TUI Россия сообщила АТОР о повышении цен в отелях Сочи (не разбивая на категории) в среднем на 15% в летнем сезоне 2017 года. Директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова также сообщила, что в этом сезоне объекты в Сочи, с которыми работает компания, подняли цены на 10-15%. Глава туроператора "Мультитур" Дмитрий Шаров отметил, что среднее подорожание отелей Сочи в этом сезоне оценивается в пределах 7-12%.

По информации туроператора АЛЕАН, наименьший рост цен показывают отели высокого уровня – около 5%. Отели среднего уровня (4*) подняли цены в пределах 10%. Наибольший рост приходится на объекты категории 3* – примерно на 15% по сравнению с прошлым летом.

По данным заместителя гендиректора туроператора "НТК Интурист" Сергея Толчина, наиболее существенно летние цены выросли в мини-отелях Сочи – в среднем на 15-20%. Существенный рост компания видит в своей базе по отелям класса 4* и 5*, расположенным на первой линии: здесь рост по некоторым объектам может достигать и 25-30%. Наименьший же рост цен на это лето по сравнению с прошлым, по данным туроператора, продемонстрировали санатории Сочи — в пределах 10%.