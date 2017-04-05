В Грузии проходит международная конференция горнолыжных курортов

ТБИЛИСИ, 5 апр — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Третья международная конференция горнолыжных курортов Европы и Азии под эгидой Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) стартовала в Тбилиси с участием около 250 делегатов, сообщил в среду руководитель администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе.

"В Тбилиси проходит третья по счету международная конференция горнолыжных курортов, на которой также присутствует глава Всемирной туристической организации ООН Талеб Рифаи. Всего в конференции принимают участие около 250 делегатов из более чем 35 зарубежных стран", — заявил Чоговадзе журналистам.

Конференцию открыл премьер-министр Георгий Квирикашвили. "Грузия продолжает заботиться о развитии горнолыжных курортов. Более 65% нашей страны занимают горы. Правительство сделает все для того, чтобы на этих территориях появилось больше возможностей", — заявил он.

Министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили сообщил журналистам, что на конференции обсудят преобразование горнолыжных курортов Грузии во всесезонные.

"Правительство и частный сектор много вкладывают в развитие горнолыжного курорта… Нам дается возможность, чтобы наши горнолыжные курорты стали всесезонными, откуда прибыль будет поступать на протяжении 12 месяцев в году. Это и есть главная тематика сегодняшней конференции", — заявил Кумсишвили.

Международная конференция горнолыжных курортов Европы и Азии, которая проводится раз в два года, — один из широкомасштабных форумов, где представлены известные и развивающиеся летние и зимние курорты. Мероприятие способствует эффективному обмену опытом, информацией и дальнейшему сотрудничеству по стимулированию стабильного роста и конкурентоспособности горнолыжных баз.