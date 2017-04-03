СКФО и Турция станут пионерами внедрения туррейтинга Ru Travel Pro

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Северо-Кавказский федеральный округ на территории России и Турция среди зарубежных стран станут отправными зонами, где начнётся применение Национального общественного туристического рейтинга Ru Travel Pro и программы содействия российским туристам "Российское гостеприимство" и Russian Friendly, заявил в понедельник председатель Всероссийского объединения туристов, заместитель председателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

Выступая на заседании круглого стола "Актуальные вопросы продвижения Национального общественного туристического рейтинга Ru Travel Pro и программы содействия российским туристам "Российское гостеприимство" и Russian Friendly на внутреннем и зарубежном рынках" в Общественной Палате РФ, Давыденко напомнил, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания в городе Ессентуки 10 марта 2017 года дал поручение о разработке системы Russian Friendly.

"Национальный туристический рейтинг Ru Travel Pro является основой системы Russian Friendly и "Российское гостеприимство". Был определён первый субъект РФ, откуда начнётся продвижение Национального рейтинга. В России был избран Северо-Кавказский федеральный округ", — сказал он.

"Среди зарубежных стран первой страной, которая будет принимать участие в рейтинге, вероятно станет Турция. Мы уже ведём переговоры с нашими турецкими партнёрами. С апреля 2017 года параметры рейтинга уже будут применяться, пока на добровольной основе", — пояснил спикер.

Ru Travel Pro — первый национальный туристический рейтинг, который составляется представителями правозащитных организаций, работающих в сфере туризма. Под пристальным наблюдением народных экспертов гостиницы, авиакомпании, туристические операторы и иные профильные организации в России и за рубежом.