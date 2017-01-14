Эксперт рассказал о планах по развитию туризма в Крыму

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Республика Крым может стать регионом, в котором запустят пилотный проект государственно-частного партнерства (ГЧП) в туризме, так как начинать нужно с ярких пилотных проектов, которые обречены на успех, заявил в субботу председатель правления Центра развития ГЧП Павел Селезнев.Гайдаровском форуме, эксперт рассказал, что в настоящее время ГЧП лучше всего развивается в таких отраслях как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт, а сфера туризма пока самая неразвитая в этом плане.
"В туризме очень мало операторов (девелоперов), которые могут привлечь на себя финансирование, в том числе и государственного банка. ГЧП — это симбиоз госзаказа и арендных схем, конечной целью которого является оказание квалифицированной услуги. Сфера туризма пока самая неразвитая в сфере ГЧП. Мы очень надеемся, что в плане туризма будет определен полномочный орган, и очень надеемся, что это будет Ростуризм", — пояснил Селезнев.
"Регионом, в котором будет запущен пилотный проект ГЧП, может быть Крым. Начинать нужно с ярких пилотных проектов, которые обречены на успех. Не нужно брать какие-то космические проекты, а лишь те, которые могут быть реализованы", — заявил эксперт.
"Мы считаем, что у каждого ведомства должна быть своя программа ГЧП, где определены конкретные объекты и проекты, чтобы под них заранее закладывались деньги", — добавил докладчик.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>