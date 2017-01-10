Число россиян, улетевших за границу в праздники, увеличилось на 10-15%

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Количество россиян, которые отправились отдыхать за пределы России в новогодние каникулы, увеличилось на 10-15% по сравнению с предыдущим сезоном, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Среди лидирующих направлений представитель АТОР назвала Таиланд, Вьетнам, Доминиканскую республику, Израиль, который предлагает отдых на курортах Красного моря. Она пояснила, что отсутствие Египта сказалось позитивным образом практически на всех направлениях.

"Спрос есть, спрос хороший, и впервые с 2014 года мы видим положительную динамику на рынке выездного туризма на новогодние даты. Почти два года мы видели снижение спроса регулярное и стремительное, но сейчас мы видим позитив, количество путешествующих за границу на эти новогодние праздники увеличилось оценочно в пределах 10-15%", — сказала Ломидзе, выступая на пресс-конференции "Как отдыхали россияне на новогодние праздник? Итоги работы горячей линии по защите прав туристов".

Она уточнила, что итоги новогодних продаж традиционно будут подведены в конце января, "но все туроператоры и турагентства информируют о том, что количество выезжающих за рубеж из РФ увеличивается".