Число россиян, улетевших за границу в праздники, увеличилось на 10-15%

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Количество россиян, которые отправились отдыхать за пределы России в новогодние каникулы, увеличилось на 10-15% по сравнению с предыдущим сезоном, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Спрос есть, спрос хороший, и впервые с 2014 года мы видим положительную динамику на рынке выездного туризма на новогодние даты. Почти два года мы видели снижение спроса регулярное и стремительное, но сейчас мы видим позитив, количество путешествующих за границу на эти новогодние праздники увеличилось оценочно в пределах 10-15%", — сказала Ломидзе, выступая на пресс-конференции "Как отдыхали россияне на новогодние праздник? Итоги работы горячей линии по защите прав туристов".
Она уточнила, что итоги новогодних продаж традиционно будут подведены в конце января, "но все туроператоры и турагентства информируют о том, что количество выезжающих за рубеж из РФ увеличивается".