В 2016 году Грузию посетило рекордное количество россиян

ТБИЛИСИ, 4 янв — РИА Новости. Грузию в 2016 году посетили 1,037 миллиона россиян, что на 12% больше, чем на год ранее, сообщил в среду на пресс-конференции глава Национальной администрации туризма республики Георгий Чоговадзе.

Всего, по словам главы ведомства, за год в Грузии побывали 6,35 миллиона человек, что на 7,6% больше, чем в 2015 году. В основном в республику приезжают туристы из Азербайджана, Армении, Турции, России и Украины.

"Примечательно, что количество международных визитеров из России впервые превысило миллион. Позитивная тенденция сохраняется и из стран-участниц Евросоюза", — цитирует слова Чоговадзе агентство Sputnik Грузия. Он отметил, что особый рост числа туристов зафиксирован из Ирана, Индии, Саудовской Аравии, Филиппин, Омана и Китая.

По его словам, также значительно вырос доход от международного туризма – за три квартала 2016 года он составил порядка 1,7 миллиарда долларов, что на 11,7% больше, чем в аналогичный период 2015 года.

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