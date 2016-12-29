Ростуризм напомнил выезжающим за рубеж о важности оформления страховки

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Ростуризм в преддверии новогодних каникул призвал россиян, выезжающих за рубеж, не забывать оформлять страховые полисы.

"В преддверии длительных новогодних каникул, во время которых многие российские граждане отправятся на отдых, в том числе, в другие страны, Ростуризм напоминает о важности оформления страхования выезжающим за рубеж", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Ростуризме напомнили, что оформлять страховой полис при выезде за рубеж настоятельно рекомендуют специалисты отрасли. Это позволяет при необходимости получить надлежащую медицинскую помощь в чужом государстве, а также сэкономить средства на непредвиденные расходы, связанные с потерей багажа или документов, отменой поездки, нештатными ситуациями и конфликтами с третьими лицами.

Оформить страховку для выезда за границу можно через интернет, по телефону или в офисах лицензированных страховых компаний России.

"Ростуризм желает россиянам здоровья и хорошего отдыха как в России, так и за ее пределами и рекомендует предпринять меры предосторожности. Оформление страхового полиса для выезжающих за рубеж призвано, во-первых, обеспечить спокойствие туриста, находящегося в чужой стране, а во-вторых, займет несоизмеримо меньше времени, чем выход из нештатной ситуации своими силами в случае, если таковая произойдет", — сказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов.