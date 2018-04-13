По словам Баландина, некоторые городские легенды, связанные с НОВАТом, основаны на реальности. «Под зданием действительно есть подземный резервуар – он простирается почти под всем партером. Воды там никогда не было. Но отсюда пошли слухи об озере. Первоначальный проект предусматривал там бассейн для водных пантомим. Во время этих представлений часть посадочных мест планировалось убирать».