Огромный Новосибирский академический театр оперы и балета виден уже с воздуха, когда самолет снижается над аэропортом Толмачево. Настоящий колосс в сердце Сибири, он напоминает античный храм. Центр города спланирован так, что все пути приведут к этому удивительному зданию. Или наоборот – все дороги от него расходятся. Местные жители называют театр сибирским Колизеем.
Его сцена превосходит размерами сцену Большого, а один только пожарный занавес весит 32 тонны. Об этом здании ходят легенды. В Новосибирске рассказывают, что под театром есть подземное озеро и ход, ведущий к городской администрации. Где-то, опять же по слухам, даже проложена узкоколейная железная дорога.
История Новосибирского академического театра оперы и балета (сокращенно – НОВАТ) началась в конце 1920-х годов, когда в городе решили возвести Дом науки и культуры – комплекс из нескольких зданий, объединенных единым архитектурным замыслом. Под одной крышей планировалось разместить театр, краевой музей, картинную галерею, библиотеку.
Проект поручили архитектору Александру Гринбергу, театральному архитектору Трауготу Бардту и главному художнику Большого театра Михаилу Курилко.
Они разработали специальную систему «Теомасс»: театр, зал собраний, спортивные мероприятия, механизация сцены.
Им хотелось создать уникальный театр панорамно-планетарного типа, где на сцену прямо с улицы могли бы заезжать автомобили, тракторы и танки, вступать колонны демонстрантов. На купол предполагалось проецировать кинофильмы.
В 1931-м состоялась закладка комплекса. Однако через четыре года проект пересмотрели: отказались от идеи Дома науки и культуры и продолжили строить обычный оперный театр. Практически все элементы системы «Теомасс» были демонтированы.
«В том, что проект существенно пересмотрели, не стоит усматривать исключительно чью-то злую волю», – считает театральный художник, доцент кафедры рисунка, живописи и скульптуры Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии Владимир Баландин.
«Были объективные обстоятельства. Например, подкупольное пространство закрыли подвесным потолком из соображений акустики. Во многом идеи планетарного театра остались теоретическими. Сообщество драматургов на них не откликнулось».
По словам Баландина, некоторые городские легенды, связанные с НОВАТом, основаны на реальности. «Под зданием действительно есть подземный резервуар – он простирается почти под всем партером. Воды там никогда не было. Но отсюда пошли слухи об озере. Первоначальный проект предусматривал там бассейн для водных пантомим. Во время этих представлений часть посадочных мест планировалось убирать».
Что касается подземного хода, то тут речь идет о небольшой пешеходной галерее, ведущей к городскому совету, продолжает Баландин.
«Ничего таинственного в узкоколейной дороге, проложенной под зданием, тоже нет. Театр отапливался своей котельной, для подвоза угля к котлам и понадобилась короткая узкоколейка. Ее длина – около 20 метров», – рассказывает художник.
В театре сохранились и пандусы, предназначенные для тяжелой техники. «Они были спроектированы так, чтобы выдерживать легкий танк, – говорит Владимир Сергеевич. – Даже сейчас на сцену могут при необходимости заезжать груженые машины». Отреставрирован легендарный купол.
При диаметре в 60 метров его толщина всего лишь восемь сантиметров.
Строительство театра затянулось на десятилетие. Масштабные работы завершили только к январю 1941 года, когда и состоялся пробный концерт. Оборудование сцены еще не было закончено, и оперу Чайковского «Иоланта» исполняли перед главным занавесом, на авансцене.
Открылся театр 12 мая 1945 года оперой Глинки «Иван Сусанин». НОВАТ – первый немосковский театр, получивший звание академического. С середины 1950-х труппа выезжала на заграничные гастроли – с неизменным успехом.
В 2015 году, когда театр возглавил Владимир Кехман, в здании провели масштабный ремонт.
Современные технологии позволили максимально эффективно использовать пространство огромной сцены и уникальную акустику зала. Однако выполненные работы вызвали нарекания реставраторов.
В итоге Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области признало ремонт театра незаконным. В декабре 2017-го Владимир Кехман покинул пост, а через два месяца гендиректором НОВАТа был назначен экс-директор Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского Ара Карапетян.
Главный режиссер Новосибирского оперного театра Вячеслав Стародубцев убежден: «Театр – это пространство любви, площадка, где можно и нужно говорить правду, но языком красоты и возвышенного, а не языком примитивного. Театр должен просвещать и привлекать одновременно».
«Я отслеживаю публикации в инстаграме, после спектаклей читаю отзывы, смотрю фотографии. Последние пару лет в театр приходит много молодежи. Они интересуются, делятся впечатлениями. Нельзя забывать об образовательной миссии театра», – считает Стародубцев.
О театре Стародубцев говорит с трепетом и любовью. Почтение к «своему оперному» здесь испытывают, кажется, все, начиная от солистов и заканчивая костюмерами.
Галина Пахомова более 20 лет была солисткой, пела на сцене Новосибирского оперного вместе с мужем, басом Михаилом Пахомовым. Последние годы она трудится в НОВАТе капельдинером и признается: «Театр – мой второй дом». Ей вторят и другие сотрудники, даже те, кто совсем недавно пришел сюда работать.
«Что такое театр для меня? Все. Это моя жизнь, мой дом. Я был поражен масштабами Новосибирского театра, когда впервые попал сюда. И то, что мы сейчас делаем, даст плоды через пять-десять лет. Публику надо воспитывать», – подчеркивает руководитель балета Денис Матвиенко.
За жизнью театра как бы наблюдают мраморные скульптуры греческих богов с галереи в зрительном зале.
«У нас уникально все, начиная с этих статуй, – говорит Вячеслав Стародубцев. – Для меня это сакральное место, сродни Олимпу, до которого даже не мечтаешь добраться, а оно само тебя выбирает, одухотворяет, помогает. Красота ведь не борется, она существует в высших сферах».
«Самое главное – никогда не останавливаться. Всегда есть куда двигаться, – убежден главный дирижер театра Дмитрий Юровский. – Я испытываю особую ответственность, работая здесь, в этом прекрасном здании, открытом в дни Великой Отечественной».
Каждый год 9 Мая над театром поднимают Знамя Победы – как символ долгой и богатой истории сибирского Колизея.
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