Сибирский Колизей
Как утопический проект превратили в оперный театр
Фотопроект «Россия. Территория настоящего»

Огромный Новосибирский академический театр оперы и балета виден уже с воздуха, когда самолет снижается над аэропортом Толмачево. Настоящий колосс в сердце Сибири, он напоминает античный храм. Центр города спланирован так, что все пути приведут к этому удивительному зданию. Или наоборот – все дороги от него расходятся. Местные жители называют театр сибирским Колизеем.

Его сцена превосходит размерами сцену Большого, а один только пожарный занавес весит 32 тонны. Об этом здании ходят легенды. В Новосибирске рассказывают, что под театром есть подземное озеро и ход, ведущий к городской администрации. Где-то, опять же по слухам, даже проложена узкоколейная железная дорога.

Фойе концертного зала имени И.А Зака в Новосибирском театре оперы и балета, открывшегося после реконструкции.
Фойе концертного зала имени И.А Зака в Новосибирском театре оперы и балета, открывшегося после реконструкции.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Лестница в Новосибирском оперном театре.
Лестница в Новосибирском оперном театре.
© РИА Новости / Александр Кряжев
На сцене Новосибирского оперного театра.
На сцене Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на зрительный зал Новосибирского оперного театра со сцены.
Вид на зрительный зал Новосибирского оперного театра со сцены.
© РИА Новости / Александр Кряжев
В фойе Новосибирского оперного театра.
В фойе Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
В фойе первого этажа Новосибирского оперного театра.
В фойе первого этажа Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Потолок зрительного зала Новосибирского оперного зала. В пространстве галереи установлены 16 мраморных скульптур – копии работ античных мастеров.
Потолок зрительного зала Новосибирского оперного зала. В пространстве галереи установлены 16 мраморных скульптур – копии работ античных мастеров.
© РИА Новости / Александр Кряжев
В фойе Новосибирского оперного театра.
В фойе Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Фойе концертного зала имени И.А Зака в Новосибирском театре оперы и балета, открывшегося после реконструкции.
© РИА Новости / Александр Кряжев

История Новосибирского академического театра оперы и балета (сокращенно – НОВАТ) началась в конце 1920-х годов, когда в городе решили возвести Дом науки и культуры – комплекс из нескольких зданий, объединенных единым архитектурным замыслом. Под одной крышей планировалось разместить театр, краевой музей, картинную галерею, библиотеку.

Проект поручили архитектору Александру Гринбергу, театральному архитектору Трауготу Бардту и главному художнику Большого театра Михаилу Курилко.

Они разработали специальную систему «Теомасс»: театр, зал собраний, спортивные мероприятия, механизация сцены.

Им хотелось создать уникальный театр панорамно-планетарного типа, где на сцену прямо с улицы могли бы заезжать автомобили, тракторы и танки, вступать колонны демонстрантов. На купол предполагалось проецировать кинофильмы.

В 1931-м состоялась закладка комплекса. Однако через четыре года проект пересмотрели: отказались от идеи Дома науки и культуры и продолжили строить обычный оперный театр. Практически все элементы системы «Теомасс» были демонтированы.

 

«В том, что проект существенно пересмотрели, не стоит усматривать исключительно чью-то злую волю», – считает театральный художник, доцент кафедры рисунка, живописи и скульптуры Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии Владимир Баландин.

 

«Были объективные обстоятельства. Например, подкупольное пространство закрыли подвесным потолком из соображений акустики. Во многом идеи планетарного театра остались теоретическими. Сообщество драматургов на них не откликнулось».

Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
© РИА Новости / Александр Кряжев
Оркестр Новосибирского оперного театра.
Оркестр Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Артисты хора перед выходом на сцену.
Артисты хора перед выходом на сцену.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Балерины за кулисами перед выходом на сцену.
Балерины за кулисами перед выходом на сцену.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Оркестр во время репетиции в Новосибирском оперном театре
Оркестр во время репетиции в Новосибирском оперном театре
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сцена из балета Пер Гюнт.
Сцена из балета Пер Гюнт.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Балерина ожидает выхода на сцену.
Балерина ожидает выхода на сцену.
© РИА Новости / Александр Кряжев
На сцене Новосибирского оперного театра.
На сцене Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Балерина за кулисами перед выходом на сцену.
Балерина за кулисами перед выходом на сцену.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Балерины ожидают выхода на сцену.
Балерины ожидают выхода на сцену.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
© РИА Новости / Александр Кряжев

По словам Баландина, некоторые городские легенды, связанные с НОВАТом, основаны на реальности. «Под зданием действительно есть подземный резервуар – он простирается почти под всем партером. Воды там никогда не было. Но отсюда пошли слухи об озере. Первоначальный проект предусматривал там бассейн для водных пантомим. Во время этих представлений часть посадочных мест планировалось убирать».

Что касается подземного хода, то тут речь идет о небольшой пешеходной галерее, ведущей к городскому совету, продолжает Баландин.

«Ничего таинственного в узкоколейной дороге, проложенной под зданием, тоже нет. Театр отапливался своей котельной, для подвоза угля к котлам и понадобилась короткая узкоколейка. Ее длина – около 20 метров», – рассказывает художник.

Балерины в балетном классе Новосибирского государственного хореографического училища.
Балерины в балетном классе Новосибирского государственного хореографического училища.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Балерины в коридоре Новосибирского государственного хореографического училища.
Балерины в коридоре Новосибирского государственного хореографического училища.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Репетиция в балетном классе. Подготовка к балету Пер Гюнт.
Репетиция в балетном классе. Подготовка к балету Пер Гюнт.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Балерина в холле Новосибирского государственного хореографического училища.
Балерина в холле Новосибирского государственного хореографического училища.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Репетиция оркестра в Новосибирском оперном театре.
Репетиция оркестра в Новосибирском оперном театре.
© РИА Новости / Александр Кряжев
На сцене, после окончания спектакля. В центре – руководитель балета Новосибирского оперного театра – Денис Матвиенко.
На сцене, после окончания спектакля. В центре – руководитель балета Новосибирского оперного театра – Денис Матвиенко.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Балетный класс в Новосибирском оперном театре.
Балетный класс в Новосибирском оперном театре.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Балерины в балетном классе Новосибирского государственного хореографического училища.
© РИА Новости / Александр Кряжев

В театре сохранились и пандусы, предназначенные для тяжелой техники. «Они были спроектированы так, чтобы выдерживать легкий танк, – говорит Владимир Сергеевич. – Даже сейчас на сцену могут при необходимости заезжать груженые машины». Отреставрирован легендарный купол.

При диаметре в 60 метров его толщина всего лишь восемь сантиметров.

Строительство театра затянулось на десятилетие. Масштабные работы завершили только к январю 1941 года, когда и состоялся пробный концерт. Оборудование сцены еще не было закончено, и оперу Чайковского «Иоланта» исполняли перед главным занавесом, на авансцене.

Открылся театр 12 мая 1945 года оперой Глинки «Иван Сусанин». НОВАТ – первый немосковский театр, получивший звание академического. С середины 1950-х труппа выезжала на заграничные гастроли – с неизменным успехом.

В 2015 году, когда театр возглавил Владимир Кехман, в здании провели масштабный ремонт.

Современные технологии позволили максимально эффективно использовать пространство огромной сцены и уникальную акустику зала. Однако выполненные работы вызвали нарекания реставраторов.

На складе декораций Новосибирского оперного театра.
На складе декораций Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Уборка сцены перед спектаклем.
Уборка сцены перед спектаклем.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сценическая коробка.
Сценическая коробка.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Производство реквизита для одной из постановок Новосибирского оперного театра.
Производство реквизита для одной из постановок Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Реставрация музыкальных инструментов в Новосибирском оперном театре.
Реставрация музыкальных инструментов в Новосибирском оперном театре.
© РИА Новости / Александр Кряжев
В художественно-декоративном цеху Новосибирского оперного театра.
В художественно-декоративном цеху Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Производство реквизита для одной из постановок Новосибирского оперного театра.
Производство реквизита для одной из постановок Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
На складе декораций Новосибирского оперного театра.
На складе декораций Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На складе декораций Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев

В итоге Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области признало ремонт театра незаконным. В декабре 2017-го Владимир Кехман покинул пост, а через два месяца гендиректором НОВАТа был назначен экс-директор Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского Ара Карапетян.

 

Главный режиссер Новосибирского оперного театра Вячеслав Стародубцев убежден: «Театр – это пространство любви, площадка, где можно и нужно говорить правду, но языком красоты и возвышенного, а не языком примитивного. Театр должен просвещать и привлекать одновременно».

«Я отслеживаю публикации в инстаграме, после спектаклей читаю отзывы, смотрю фотографии. Последние пару лет в театр приходит много молодежи. Они интересуются, делятся впечатлениями. Нельзя забывать об образовательной миссии театра», – считает Стародубцев.

В гримерной Новосибирского оперного театра.
В гримерной Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Артисты перед выходом на сцену.
Артисты перед выходом на сцену.
© РИА Новости / Александр Кряжев
В гримерной Новосибирского оперного театра.
В гримерной Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Балерины на сцене Новосибирского оперного театра.
Балерины на сцене Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
На костюмерном складе Новосибирского оперного театра.
На костюмерном складе Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Балерина в гримерной Новосибирского оперного театра.
Балерина в гримерной Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Балерины в гримерной Новосибирского оперного театра.
Балерины в гримерной Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Костюмерный склад Новосибирского оперного театра.
Костюмерный склад Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Балерина завязывает пуанты.
Балерина завязывает пуанты.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В гримерной Новосибирского оперного театра.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Зрители перед началом спектакля в Новосибирском оперном театре.
Зрители перед началом спектакля в Новосибирском оперном театре.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Капельдинеры встречают гостей перед началом спектакля в Новосибирском оперном театре.
Капельдинеры встречают гостей перед началом спектакля в Новосибирском оперном театре.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Большой зал театра после реконструкции вмещает 1774 зрителя.
Большой зал театра после реконструкции вмещает 1774 зрителя.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Зрители перед началом спектакля в Новосибирском оперном театре.
Зрители перед началом спектакля в Новосибирском оперном театре.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Зрительница делает фотографию в зрительном зале Новосибирского оперного театра перед началом спектакля.
Зрительница делает фотографию в зрительном зале Новосибирского оперного театра перед началом спектакля.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Зрители перед началом спектакля в Новосибирском оперном театре.
© РИА Новости / Александр Кряжев

О театре Стародубцев говорит с трепетом и любовью. Почтение к «своему оперному» здесь испытывают, кажется, все, начиная от солистов и заканчивая костюмерами.

 

Галина Пахомова более 20 лет была солисткой, пела на сцене Новосибирского оперного вместе с мужем, басом Михаилом Пахомовым. Последние годы она трудится в НОВАТе капельдинером и признается: «Театр – мой второй дом». Ей вторят и другие сотрудники, даже те, кто совсем недавно пришел сюда работать.

 

«Что такое театр для меня? Все. Это моя жизнь, мой дом. Я был поражен масштабами Новосибирского театра, когда впервые попал сюда. И то, что мы сейчас делаем, даст плоды через пять-десять лет. Публику надо воспитывать», – подчеркивает руководитель балета Денис Матвиенко.  

За жизнью театра как бы наблюдают мраморные скульптуры греческих богов с галереи в зрительном зале.

 

«У нас уникально все, начиная с этих статуй, – говорит Вячеслав Стародубцев. – Для меня это сакральное место, сродни Олимпу, до которого даже не мечтаешь добраться, а оно само тебя выбирает, одухотворяет, помогает. Красота ведь не борется, она существует в высших сферах».

Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).
© РИА Новости / Александр Кряжев

 

«Самое главное – никогда не останавливаться. Всегда есть куда двигаться, – убежден главный дирижер театра Дмитрий Юровский. – Я испытываю особую ответственность, работая здесь, в этом прекрасном здании, открытом в дни Великой Отечественной».

Каждый год 9 Мая над театром поднимают Знамя Победы – как символ долгой и богатой истории сибирского Колизея.

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