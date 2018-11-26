В Калининграде предупредили о возможных перебоях из-за испытаний новой ТЭС

КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — РИА Новости. Калининградские энергетики предупредили потребителей о возможных перебоях электроснабжения во вторник из-за проведения испытаний оборудования новой Прегольской теплоэлектростанции.

В регионе по решению правительства РФ строятся четыре электростанции (три на газовом топливе, одна угольная) суммарной мощностью около 1 ГВт. Новые энергомощности позволят обеспечить энергобезопасность Калининградской области, а также существенно повысить маневренность и управляемость энергосистемы самого западного региона страны.

"Во вторник в связи с проведением натурных испытаний генерирующего оборудования Прегольской ТЭС в Калининграде и области будет снижена надежность электроснабжения части потребителей, возможны кратковременные отключения", — говорится в сообщении электросетевой компании "Янтарьэнерго" (входит в ПАО "Россети").

В эксплуатацию уже введено два энергоблока Прегольской ТЭС. Первый — в сентябре этого года — раньше сроков, установленных распоряжением правительства РФ. По результатам аттестационных испытаний энергоблок подтвердил возможность нести максимальную электрическую нагрузку в 113,2 МВт. В ноябре ввели в строй второй блок. Третий энергоблок Прегольской ТЭС из четырех синхронизирован с энергосистемой региона. Испытания должны подтвердить работоспособность всех систем и оборудования.

Строительство Прегольской ТЭС мощностью 454 МВт ведется с июля 2016 года. Генеральным подрядчиком выступает ООО "Интер РАО — Инжиниринг", в строительстве было задействовано множество организаций, среди которых более десятка калининградских компаний. Ранее сообщалось, что строительство станции планируется завершить в первом квартале 2019 года.

Еще две станции — Маяковская ТЭС в городе Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске — были введены в эксплуатацию в начале этого года. Новая угольная теплоэлектростанция Приморская строится в Калининградской области как запасная и будет работать в режиме "холодного резерва".