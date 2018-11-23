ФАС одобрила заявку на переход поселка Линево на принцип альткотельной

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила заявку на пилотный переход теплоснабжения поселка Линево под Новосибирском на принцип "альтернативной котельной", говорится в сообщении ФАС.

"ФАС России согласовала предложение Минэнерго России по совместному обращению администрации Линево и ООО "Сибирская тепло-энергетическая компания" об отнесении этого муниципального образования к ценовой зоне теплоснабжения", — говорится в сообщении.

Первым субъектом, который пошёл на метод альткотельной, стал Рубцовск. Распоряжением правительства РФ этот город отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Между администрацией Рубцовска и компанией "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" заключено предварительное соглашение об исполнении схемы теплоснабжения. Также определено, что цена на тепловую энергию в этом муниципальном образовании будет увеличиваться ежегодно в пределах роста индекса потребительских цен.

Новая модель рынка тепла юридически вступила в силу в РФ с начала года. Одним из ключевых ее моментов является тарифообразование на тепло по методу альтернативной котельной. Предполагается, что цена на теплоэнергию для потребителей в рамках новой модели будет определяться не по методу "затраты плюс" (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой.

В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически будет ответственная за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) сможет отбирать поставщиков тепла, предложивших лучшую цену за качественное теплоснабжение, отвечать за модернизацию теплообъектов, ремонтировать сети и нести ответственность за надежность теплообеспечения в целом.

Законом предусмотрено, что целевая модель будет внедряться исключительно на добровольной основе на территории отдельных поселений и городских округов. Для реализации модели необходимы совместное заявление органов местного самоуправления и ЕТО, а также согласие органов власти регионов РФ. Конечное решение о внедрении модели остается за правительством РФ.