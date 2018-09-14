"Примтеплоэнерго" применит новую технологию аудита в сфере теплоснабжения

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Примтеплоэнерго", крупнейшая теплоснабжающая компания Приморья, планирует использовать технологию сканирования с использованием тепловизора, расположенного на летающем дроне, для определения технического состояния теплосетей, сообщает компания.

"Для краевого теплоснабжающего предприятия указанная технология сканирования тепловых сетей в высокой степени актуальна и интересна, именно поэтому планируется использовать данные системы мониторинга в своей работе в дальнейшем", — приводятся в сообщении слова замгендиректора по капстроительству "Примтеплоэнерго" Сергея Гаранова.

Концессионные соглашения являются одним из вариантов модернизации и привлечения финансовых вложений в тепловое хозяйство. Однако прежде чем приступать к работе концессионеру необходима полная информация о состоянии объектов, а также точные схемы теплоснабжения, которые, как отмечают энергетики, не всегда актуальны.

По подсчетам специалистов, новый способ аудита позволяет достаточно быстро провести необходимые проверки теплосетей и достоверно определить необходимые участки реконструкции трубопроводов, что в перспективе ведет к сокращению тепловых потерь до 20-25%.

"Примтеплоэнерго" обслуживает 465 котельных и обеспечивает теплом 29 районов Приморья. Кроме того, предприятие снабжает водой 12 муниципалитетов. Также "Примтеплоэнерго" осуществляет электроснабжение в Тернейском и Красноармейском районах края.