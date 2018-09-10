ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Потребители европейской части РФ, Урала и Сибири в 2018 году оплачивают 35 миллиардов рублей в рамках действия механизма выравнивания энерготарифов Дальнего Востока, на 2019 планируется около 40-45 миллиардов рублей, заявил на заседании госсовета министр энергетики РФ Александр Новак.

"В 2017 году было направлено 24 миллиарда рублей на эти цели, в 2018 году 35 миллиардов, на 2019 планируется около 40-45 миллиардов рублей. Это надбавка, которая оплачивается сегодня потребителями европейской части, Урала и Сибири", — сказал Новак.

Он также пояснил, что бюджетные потребители получили эффект от снижения тарифов на сумму 11 миллиардов рублей.

"Суммарно на 2017-2018 года из 60 миллиардов эффект от снижения тарифов получили 11 миллиардов рублей бюджетные потребители, при этом хотел бы заметить, что бюджетные потребители других регионов получили увеличение объемов оплаты за электроэнергию. Крупный бизнес получил 36,4 миллиарда рублей, включая крупных потребителей, почти 60% от общих средств", — заключил Новак.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 сентября представить предложения о продлении до 2028 года механизма выравнивания энерготарифов для ДФО, а также предложения о долгосрочном регулировании тарифов. В ходе заседания госсовета Новак отметил, что Минэнерго поддерживает продление субсидирования энерготарифов до 2028 года, но с учетом повышения их эффективности.

Летом прошлого года кабмин РФ ввел механизм снижения тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке за счет потребителей европейской части России, Урала и Сибири. Он действует до 2019 года включительно.