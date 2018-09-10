Батарея в подъезде одного из жилых домов, архивное фото

Батарея в подъезде одного из жилых домов, архивное фото

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ установила, что 20 организаций Санкт-Петербурга взимали с жителей плату за теплоснабжение по тарифам, которые были установлены с нарушениями действующего законодательства, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Сложилась такая ситуация, что компании самостоятельно устанавливали цену для населения на услуги по теплоснабжению. В ряде случаев эти цены были завышенными",- пояснили в ФАС.

Ведомство направило письмо в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга с требованием устранить существующее нарушение.

При этом с 1 сентября 2018 года для этих 20 организаций были установлены новые тарифы для населения в соответствии с действующим законодательством.