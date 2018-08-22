"Элсиб" отгрузил часть первого генератора для строящейся Приморской ТЭС

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новосибирский энергомашиностроительный завод "Элсиб" отгрузил статор первого турбогенератора для Приморской ТЭС в Калининградской области, говорится в сообщении предприятия.

"16 августа завод "Элсиб" отгрузил статор турбогенератора ТФ-65 на производственную площадку Приморской ТЭС", — отмечается в сообщении.

Статор, являющийся неподвижной частью генератора, весит 115 тонн. Ранее на площадку Приморской ТЭС были доставлены другие части генератора — ротор, подшипник и фундаментные плиты. Согласно договору, "Элсиб" поставит на станцию три таких генератора с воздушным типом охлаждения, мощностью 65 МВт. Каждая машина будет работать в сопряжении с паровой турбиной.

Приморская ТЭС строится с нуля, реализует проект ООО "Калининградская генерация" — совместное предприятие "Интер РАО" и "Роснефтегаза". В конце 2017 года, согласно распоряжению правительства, сроки запуска энергоблоков станции были перенесены на год.

Как пояснили тогда РИА Новости в пресс-службе "Интер РАО", перенос сроков запуска электростанций связан с ростом объемов подготовительных работ.

Новая дата начала поставки мощности первого блока Приморской ТЭС намечена на 31 декабря 2019 года, второго — 1 апреля 2020 года, третьего — 1 июля 2020 года. Помимо Приморской ТЭС общей мощностью 195 МВт в Калининградской области по решению правительства строятся еще три газовые электростанции — Прегольская (мощностью 440 МВт), Маяковская и Талаховская (каждая по 156 МВт). Инвестиции в строительство четырех ТЭС оцениваются в районе 100 миллиардов рублей без НДС.