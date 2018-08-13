Путин до 10 сентября ждет предложений кабмина по энерготарифам для ДФО

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 сентября представить предложения по продлению до 2028 года механизма выравнивания энерготарифов для Дальнего Востока, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.

"О продлении до 2028 года действия механизма выравнивания тарифов (цен) на электрическую энергию до среднероссийского уровня для потребителей Дальневосточного федерального округа", — говорится в списке поручений.

Также кабмин в этот же срок должен представить предложения по долгосрочному регулированию тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке.

Кроме того, поручено представить предложения об утверждении механизма долгосрочного регулирования тарифов на газ, воду для реализуемых в регионах Дальнего Востока новых проектов при условии наличия у соответствующих субъектов РФ утверждённых схем развития энергетической и коммунальной инфраструктуры. Срок исполнения поручений — 10 сентября 2018 года.

Летом прошлого года кабмин РФ ввел механизм снижения тарифов на электроэнергию в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) за счет потребителей европейской части России, Урала и Сибири. Он действует до 2019 года включительно.

В мае текущего года газета "Коммерсант" сообщала, что в правительстве обсуждается продление этого механизма до 2028 года, учет в тарифах инвестсоставляющей для стимулирования вложений в модернизацию и строительство новых электростанций, а также переход на долгосрочные тарифы.

В июле этого года глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Минэнерго РФ определится с позицией о выравнивании энерготарифов до 2028 года для Дальнего Востока после анализа эффективности этих мер.