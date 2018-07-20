Четыре электростанции из ДФО попадут в программу модернизации ТЭС

ХАБАРОВСК, 20 июл — РИА Новости. Минэнерго планирует включить четыре электростанции Дальнего Востока в программу модернизации мощностей ДПМ-штрих, сообщил журналистам в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак.
Он в пятницу провел в Хабаровске совещание по готовности объектов энергетики ДФО к предстоящему отопительному сезону. Во встрече участвовали представители энергокомпаний, региональных властей, прокуратуры.
Завершающаяся программа договора о предоставлении мощности (ДПМ) гарантирует инвестору окупаемость инвестиций в новую генерацию, но за нарушения обязательств по поставкам компании платят штрафы.