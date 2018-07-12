Рубцовск и СГК подготовили документы для перехода к модели альткотельной

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Администрация Рубцовска (Алтайский край) и Сибирская генерирующая компания направили в Минэнерго РФ пакет документов для отнесения города к ценовой зоне теплоснабжения, сообщает энергокомпания.

Утвержденный в начале июля Минэнерго порядок подготовки предложений, на основании которых населенные пункты могут быть отнесены к ценовым зонам теплоснабжения, позволяет дать формальный старт процедуре перехода к новой модели рынка тепла на тех территориях, где обсуждалась такая перспектива.

Рубцовск первым в России заявлял о своей готовности перейти на новую модель рынка тепловой энергии с ценообразованием по методу "альтернативной котельной" (задается лишь верхняя планка цены на теплоэнергию исходя из расчета, сколько бы затратил потребитель, возьмись он построить котельную самостоятельно) и ожидал выхода необходимых подзаконных документов для начала процедуры перехода.

"После публикации в конце июня приказа Минэнерго РФ, регламентирующего порядок подготовки предложений об отнесении поселений и городских округов к ценовым зонам теплоснабжения, необходимые документы со стороны Рубцовска были переданы в ведомство", — отмечается в сообщении.

В перечень поданной документации входят копия решения об утверждении схемы теплоснабжения города, согласие губернатора Алтайского края, совместное обращение в правительство РФ от администрации города и единой теплоснабжающей организации (статусом ЕТО обладает подразделение СГК в городе) и другие.

Согласно законодательству, после рассмотрения этого пакета документов Минэнерго подготовит проект предложения об отнесении муниципалитета к ценовой зоне и направит его в Минстрой и ФАС. Затем эти ведомства направляют в Минэнерго письмо о согласовании проекта или замечания к нему. После получения всех согласований предложение об отнесении Рубцовска к ценовой зоне будет направлено в правительство РФ, которое издает акт, утверждающий новый порядок ценообразования в муниципалитете. В случае благополучного прохождения всех необходимых процедур, Рубцовск может одним из первых в России перейти на новую модель рынка тепловой энергии.