Модернизация ТЭС в России с 2012 года не превышает 0,5 ГВт в год

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Объем модернизации тепловых электростанций, проводимой в России с 2012 года, не превышает 0,5 ГВт в год, приводит статистику "Системный оператор ЕЭС" (диспетчер энергосистемы).

"С 2012 года где-то на 3 тысячи МВт провели глубокую модернизацию — заменили турбину, или котел, или генератор. То есть, при текущих сценариях у нас самомодернизируется порядка 500 МВт в год, все остальное связано с перемаркировкой оборудования, изменением вида топлива и так далее", — сообщил зампред правления "Системного оператора" Федор Опадчий.

Минэнерго РФ 26 июня опубликовало проект постановления правительства о проведении масштабной программы модернизации тепловых электростанций. Министерство предлагает обновлять порядка 4 ГВт мощностей в год. Финансировать модернизацию ТЭС — ее стоимость оценивается 1,35 триллиона рублей — планируется за счет средств, которые высвобождаются на энергорынке в связи завершением программы строительства новых мощностей.

В рамках этой программы, стартовавшей в 2010 году, энергетики строят новые электростанции или расширяют существующие, а свои инвестиции окупают за счет повышенных платежей потребителей за мощность (речь идет о компаниях из всех отраслей экономики). Потребители рассчитывали, что по завершении программы строительства новой генерации их платежи за мощность снизятся, и поэтому теперь выступают с резкой критикой предложенной программы модернизации.

По оценкам ассоциации "Сообщество потребителей энергии", новая программа с учетом всех последствий обойдется в существенно большую сумму. В конечном итоге ассоциация обратилась к министру энергетики РФ Александру Новаку с письмом, в котором просит принять решение об отказе от дальнейшей разработки проекта (имеется в распоряжении РИА Новости). Тем временем "Совет рынка", который поддерживает программу Минэнерго, отмечает, что в рамках действующих механизмов энергокомпании не в состоянии провести даже относительно недорогую модернизацию.

По словам начальника управления развития конкурентного ценообразования "Совета" Екатерины Усман, компании могут провести лишь отдельные работы, но заменить турбину в существующих стоимостных параметрах невозможно: "Модернизация турбины стоит порядка 13-14 тысяч рублей за кВт. То есть, для того чтобы модернизация турбины окупилась за счет конкурентного отбора мощности, цена КОМ должна быть более чем в 1,5 раза выше, чем та, которая есть сейчас. При таких ценах КОМ стоимостная нагрузка на потребителя была бы существенно серьезнее, чем в случае реализации предлагаемого Минэнерго механизма".