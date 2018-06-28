Бурятия добивается снижения ставки за водопользование Гусиноозерской ГРЭС

КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Власти Бурятии добиваются снижения ставки за водопользование Гусиноозерской ГРЭС, чтобы спасти моногород Гусиноозерск в Бурятии от закрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

Ранее на сайте правительства РФ сообщалось, что премьер Дмитрий Медведев встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в Горках Московской области. В правительстве Бурятии сообщили, что среди прочего обсуждался вопрос снижения ставки за водопользование Гусиноозерской ГРЭС.

"Республиканские власти начнут работу с профильным органом по вопросам изменения ставки за водопользование Гусиноозерской ГРЭС по поручению премьер-министра", — сказал собеседник агентства.

Власти Бурятии сообщили, что сейчас по бассейну озера Байкал (576 рублей за тысячу кубометров), ставка за водопользование в 2,3 раза выше действующей ставки по бассейну реки Енисей (246 рублей за тысячу кубов). С 2015 до 2025 года коэффициенты увеличиваются с 1,15 до 4,65 — плата за водопользование к 2025 году возрастет до 1,3 миллиардов рублей. Это приведёт к банкротству предприятия и, как следствие, закрытию моногорода.

В Гусиноозерске проживает более 24 тысяч человек. Он включен в федеральный перечень моногородов второй категории, где есть риски ухудшения социально-экономического положения. Гусиноозерская ГРЭС является градообразующим предприятием – здесь работает более тысячи человек.