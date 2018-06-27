Власти Крыма обсуждают строительство новой ТЭЦ в Феодосии

ФЕОДОСИЯ (Крым), 27 июн — РИА Новости. Новую теплоэлектростанцию могут построить на юго-восточном побережье Крыма, в Феодосии, сообщил глава администрации города Сергей Фомич.

"Проведена рабочая встреча с руководителем компании АО "КрымТЭЦ" по рассмотрению предложений по строительству ТЭЦ мощностью 60 мегаватт на территории муниципального образования городской округ Феодосия", — сказал Фомич на совещании, посвященном стратегическому развитию города до 2030 года.

По его словам, реализация данного предложения обеспечит решение части стратегической задачи по энергетической независимости и энергетической безопасности крымского полуострова и положительно повлияет на приток инвестиций в экономику республики и городской округ в частности.

"Работа с инвестором по созданию и реализации этого масштабного проекта продолжается", — сказал Фомич.

Он сообщил, что власти города намерены обратиться в министерство топлива и энергетики Крыма с просьбой предусмотреть проект строительства сопутствующей инфраструктуры в части линейных объектов.

Феодосия — город в Крыму, на юго-восточном побережье Черного моря. Образует городской округ Феодосия. Численность населения — 67,9 тысячи человек. На территории округа расположен ряд крупных промышленных предприятий, в том числе оборонзаказа, морской торговый порт, нефтебаза, а также запланировано строительство крупного индустриального парка.