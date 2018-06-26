СГК: муниципальным теплосетям Новокузнецка нужны инвестиции

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Муниципальные теплосети Новокузнецка (Кемеровская область) требуют инвестиций для проведения серьезной модернизации, полагают в Сибирской генерирующей компании.

"Муниципальные теплосети Новокузнецка требуют серьезной модернизации. Количество повреждений на трубопроводах в период гидравлических испытаний только подтверждает потребность в инвестициях", — отмечается в сообщении.

В августе 2017 года СГК взяла в аренду 320 километров муниципальных тепловых сетей, которые ранее обслуживала МП "ССК", в настоящее время находящееся в стадии банкротства. С августа по май энергетики СГК устранили более 250 повреждений на арендованных сетях.

Только за последние дни энергетики отмечают ряд крупных аварий во время летних работ на теплосетях. Так, 25 июня у торгового центра в Центральном районе Новокузнецка вырвался фонтан воды, высота которого достигала четырехэтажного дома. Поврежденными оказались несколько автомобилей, припаркованных рядом.

За 8 дней проведения испытаний сетей повышенным давлением на полукилометровом участке по улице Кирова было зафиксировано пять крупных повреждений. "Мы считаем, что нужно полностью менять трубопровод диаметром 500 мм протяженностью 520 метров, чтобы в дальнейшем исключить здесь возможные аварии. Это необходимо для обеспечения безаварийного теплоснабжения города в зимний период и с точки зрения безопасности людей и их имущества", — отмечается в сообщении. Решение о его замене должно быть принято руководством города, в том числе по финансовому обеспечению этих работ.

Срок аренды СГК муниципальных сетей истекает 30 июня. На 29 июня назначено заседание совета кредиторов МП "Сибирская сбытовая компания", в повестке дня которого находится вопрос продления договора аренды тепловых сетей.