Оборудование Кемеровской ГРЭС отправили для ремонта в Екатеринбург

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Генерирующее оборудование Кемеровской ГРЭС отправлено для восстановительного ремонта на площадку производителя, завода "Уралэнергоремонт" в Екатеринбурге, сообщила "Сибирская генерирующая компания", в состав которой входит станция.
"В рамках капитального ремонта турбогенератора №12 Кемеровской ГРЭС роторы турбины транспортированы в Екатеринбург — для проведения ремонтно-восстановительных работ на площадке представителя завода-изготовителя", — говорится в сообщении компании.
Данный турбогенератор мощностью 110 МВт входит в состав генерирующего оборудования Кемеровской ГРЭС, которое в осенне-зимний период несет основную нагрузку — работает более 70% временной продолжительности года.
Ввести в работу турбогенератор после капремонта планируется в конце сентября — к началу пиковых нагрузок осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.