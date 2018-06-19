В ТГК-14 объяснили снижение числа подключений к теплосетям в Улан-Удэ

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ТГК-14 c 2016 года подключила к теплосетям в Улан-Удэ в 4,5 раза меньше объектов, чем было запланировано, в том числе из-за отказа застройщиков от подключения или переноса сроков выполнения работ, сообщает энергокомпания.

По словам заместителя генерального директора ТГК-14 по сбыту Василия Гайчука, согласно действующему техническому заданию на 2016-2018 годы из заявленных 59 объектов компанией было подключено всего лишь 13.

Отказ застройщиков от подключения, перенос сроков подключения на более поздние, несвоевременная оплата за техническое присоединение и самовольное строительство тепловых сетей застройщиком — главные проблемы техприсоединения, с которыми сталкивается компания, пояснил Гайчук.

Как отмечают в компании, сегодня техприсоединение новых застройщиков к теплосетям в Улан-Удэ на части территории города уже невозможно, в другой части существует большой дефицит в этой области. Учитывая, что, помимо новых объектов, есть и прежние, резервы остались не во всех частях города.

Так, по данным ТГК-14, дефицит испытывает Советский район, где сегодня без реконструкции подключение новых объектов вообще невозможно. В Октябрьском районе возможность подключения есть ближе к ТЭЦ-2.