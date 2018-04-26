"Фортум" и "Корпорация СТС" создадут СП для теплоснабжения Челябинска

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Фортум" и "Корпорация СТС" создадут совместное предприятие в сфере теплоснабжения Челябинска. Соответствующее соглашение о намерениях было подписано 26 апреля гендиректором "Фортум" Александром Чуваевым и представителем акционеров группы компаний ООО "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым.

Совместное предприятие "Фортум" и ООО "Корпорация СТС" должно начать работу до конца 2018 года. Предполагается, что к нему перейдет функция единой теплоснабжающей организации в Челябинске. В дальнейшем для потребителей будет создан единый расчетный центр, который позволит оперативно решать все вопросы в режиме "одного окна".

"Совместная работа двух крупных компаний обеспечит полноценную реализацию планов, обозначенных в перспективной схеме теплоснабжения Челябинска. Сокращение издержек и мультипликативный экономический эффект благоприятно отразится на принятии оптимальных тарифных решений для потребителей в среднесрочной перспективе", — приводятся в сообщении "Фортум" слова Чуваева.

Аналогичный проект по созданию СП в сфере теплоснабжения был реализован "Фортум" и "Корпорацией СТС" в Тюмени в 2017 году. Созданная совместная компания — АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК) имеет статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в городе.