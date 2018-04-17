Эксперт объяснил, для чего нужны экономически обоснованные тарифы на тепло

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отсутствие экономически обоснованных тарифов на теплоэнергию сказывается на стоимости электроэнергии на оптовом рынке, которая в конечном итоге компенсирует недофинансирование, считает начальник управления аудита и технологической экспертизы "Совета рынка" Сергей Анфимов.

Отсутствие возможности у тепловой генерации в РФ получать экономически обоснованную цену за теплоэнергию, производимую в режиме когенерации (совместная выработка на станции тепло- и электроэнергии), по словам эксперта, приводит к увеличению стоимости электроэнергии на оптовом рынке, таким образом компенсируя недофинансирование тарифов на тепло.

"У ТЭЦ, работающих в режиме когенерации, тепло в выручке составляет 50%. И если 50% продукции продается ниже себестоимости, понятно, что с экономикой… Если не решить проблему с экономически обоснованной оплатой тепла, то "перекрестка" будет возвращаться разными способами на оптовый рынок", — сказал он в выступлении на всероссийском совещании по вопросам реализации ФЗ "О теплоснабжении".

"Совет рынка" отмечает снижение активности обсуждения перспектив введения в регионах нового принципа тарифообразования на теплоэнергию по методу альткотельной, который мог бы стать дополнительным источником финансирования для отрасли.

По данным регулятора, в 2017 году возможность перехода к альткотельной рассматривалась в 40 городах, тогда как в 2018 году о таких перспективах задумываются уже лишь 13 городов.