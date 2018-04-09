СГК за долги отключила теплоснабжение кемеровского завода "Стройволокно"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания за долги отключила теплоснабжение кемеровского завода "Стройволокно", сообщает СГК.

"5 апреля теплоэнергетики отключили административные и производственные помещения завода от внешних тепловых сетей и опломбировали запорную арматуру. Таким образом, теплоснабжение предприятия-должника было полностью прекращено", — говорится в сообщении.

Такой шаг стал реакцией на нежелание потребителя оплатить накопленную задолженность за тепловую энергию, отмечает компания.

ООО "Стройволокно" – производитель теплоизоляционных материалов – в январе-феврале 2018 года задолжало СГК более 400 тысяч рублей. Компания намерена возобновить поставку тепловой энергии только после полного погашения задолженности.

С начала 2018 года СГК отключила от внешних тепловых сетей уже 18 неплательщиков. Большинство из них подобный метод "воспитания холодом" заставил оперативно погасить задолженность за тепловую энергию, добавляют в компании.