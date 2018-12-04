Сервис Quora сообщил об утечке данных около 100 миллионов пользователей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Социальный сервис для обмена знаниями Quora в сообщении, опубликованном на своем сайте, заявил о взломе системы и утечке данных порядка 100 миллионов пользователей.

"В пятницу (30 ноября) мы обнаружили, что некоторые данные пользователей были взломаны третьей стороной, которая получила несанкционированный доступ к одной из наших систем. Мы по-прежнему выясняем точные причины… и мы также проинформировали правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению сервиса, к настоящему моменту были предприняты меры, чтобы остановить утечку, защитить пользователей и предотвратить подобные случаи в будущем.

Сообщается, что в результате взлома мог быть получен доступ к данным учетных записей пользователей, публичному и внутреннему контенту. По данным Qoura, большая часть подвергшейся взлому информации находилась в общем доступе.

"Мы продолжим работать внутри (компании — ред.) и с нашими внешними экспертами, чтобы получить полное представление о произошедшем и предпринять дальнейшие действия по мере необходимости", — заявили в Quora.