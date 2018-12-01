ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Технологии

В Японии роботы — официанты в кафе дают работу инвалидам

040
© Fotolia / totojang1977Чашка кофе в кафе. Архивное фотоЧашка кофе в кафе. Архивное фото
© Fotolia / totojang1977

ТОКИО, 1 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Белоснежный робот с каплевидными светящимися глазами гуманоида плавно движется между столиками кафе в Токио и подает посетителям кофе и соки. В отличие от других роботов, призванных заменить человека, роботы "Ори-Химэ" наоборот дают возможность трудиться людям, да еще и с ограниченными физическими возможностями.

Робот-консьерж Tuly в Henn na Hotel в Японии
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Роботы вместо людей. Как в гостиницах оптимизируют персонал

Чтобы попасть в кафе, расположенное в фойе здания "Японского фонда", нужно купить отдельно билет, а только потом занять столик и заказать напитки у роботов. Каждый из них обслуживает по два столика, принимая заказы и принося апельсиновый сок или кофе.

"Ори-Химэ" вежливо приветствует гостей кафе, представляется и завязывает разговор, даже шутит. В руках робот держит поднос и дощечку, на которую нужно прикрепить свой заказ, отметив нужное галочкой в специальной табличке. Через несколько минут робот приносит напитки.

Все столики кафе заполнены и забронированы до вечера.

Иногда робот путает направление и натыкается на угол стола, ему помогает сотрудник кафе найти нужное направление. На полу для ориентира проведены черные линии между столиками.

"Идея таких роботов состоит в том, чтобы позволить людям, которые потеряли способность двигаться в результате несчастных случаев или болезни, выполнять хоть какую-то работу", — сообщила РИА Новости представитель коммуникационного отдела "Японского фонда" Сатиё Иидзава.

Человек и робот как единое целое

По ее словам, роботы управляются дистанционно через интернет-соединение с мобильных устройств, в том числе смартфонов с помощью специального приложения.

Сейчас для пилотного проекта в кафе были наняты десять человек, которые получают в час по 1000 иен (чуть менее 10 долларов) за управление роботами-официантами.

"Мы набирали их через интернет, дав объявление. Операторы как мужчины, так и женщины, находятся у себя в домах как в Токио, так и других префектурах Японии — Сайтама, Аити, Миэ, Гифу и Симано. Никаких особых навыков для такой работы не требуется, и ее могут выполнять люди, которые не имеют возможность самостоятельно передвигаться", — сказала Иидзава.

Робот с живыми мышцами
В Японии создали робота с живыми мышцами

На груди каждого из роботов прикреплены таблички с фотографиями и именами операторов. Не случайно перед кафе установлена доска, на которой написано: "В человеке и роботе разницы нет".

Иидзава демонстрирует, как на экране электронного планшета можно управлять движениями роботов. В свою очередь "Ори-Химэ" фиксируют с помощью камеры взгляд собеседника для взаимного общения. Робот может также кивать в знак согласия или мотать головой, если хочет сказать нет.

Пилотный проект потребовал инвестиции в 33 миллиона иен (около 291 тысячи долларов), собрать которые помог "Японский фонд". Разработки роботов вели сотрудники лаборатории "Ори".

В сотрудничестве с авиакомпанией ANA к Олимпиаде и Паралимпийским играм в Токио в 2020 году, как отметила Сатиё Иидзава, кафе в роботами-официантами планируется открыть в Японии на постоянной основе в аэропортах.

"Безусловно этот проект создан для занятости инвалидов, поэтому представляет особый интерес", — сказал РИА Новости доцент Политехнического института Канагавы Ёити Ямадзаки, студенты которого участвовали в создании роботов "Ори-Химэ". По словам Ямадзаки, в будущем не только в Японии, но и по всему миру в кафе или магазинах инвалиды смогут работать с помощью подобных роботов.

Роботы на службе человека в будущем

Интерес к робототехнике в Японии, которой она привлекла внимание всего мира несколько десятилетий назад, по-прежнему велик. В октябре в Токио проходила выставка роботов, организованная министерством экономики, торговли и промышленности Японии и Организацией по развитию новой энергетики и промышленных технологий. Подобные роботам-официантам "Ори-Химэ" гуманоиды, управляемые дистанционно, уже были показаны там и опробованы в качестве гидов в токийском аэропорту Ханэда.

Робот HSR
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Технологии без границ: от онлайн-медицины до робота-секретаря

Но наиболее похожим на человека был показанный на выставке андроид Тотто, который представляет собой точную копию первой японской телеактрисы Тэцуко Куроянаги, дебютировавшей в 1953 году. С ней можно посидеть и поговорить, однако вопросы пока задает только она, понимая простые ответы и тем самым поддерживая разговор. Тотто задает вопросы собеседнику, например, о том, что он любит есть, и если суп-лапшу, то с чем и каким соусом и так далее.

При этом киборг в образе обаятельной актрисы жестикулирует и обладает живой мимикой, что создает эффект разговора с настоящим человеком. В базу данных робота заложены фразы и лексика из прошлых телепрограмм Куроянаги.

Перспективными выглядят такие разработки, как самодвижущиеся роботы для выполнения задач в местах, недоступных для человека, — в трубах, под водой, в условиях радиации или космоса.

Несколько компаний представили роботов, которые как бы встраиваются в человека с ограниченными способностями к передвижению, дополняют силу его рук или ног, позволяют подниматься по лестнице с помощью гусеничных механизмов и множества других инженерных решений.

Комментировать
Технологии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена