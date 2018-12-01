В Японии роботы — официанты в кафе дают работу инвалидам

ТОКИО, 1 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Белоснежный робот с каплевидными светящимися глазами гуманоида плавно движется между столиками кафе в Токио и подает посетителям кофе и соки. В отличие от других роботов, призванных заменить человека, роботы "Ори-Химэ" наоборот дают возможность трудиться людям, да еще и с ограниченными физическими возможностями.

Чтобы попасть в кафе, расположенное в фойе здания "Японского фонда", нужно купить отдельно билет, а только потом занять столик и заказать напитки у роботов. Каждый из них обслуживает по два столика, принимая заказы и принося апельсиновый сок или кофе.

"Ори-Химэ" вежливо приветствует гостей кафе, представляется и завязывает разговор, даже шутит. В руках робот держит поднос и дощечку, на которую нужно прикрепить свой заказ, отметив нужное галочкой в специальной табличке. Через несколько минут робот приносит напитки.

Все столики кафе заполнены и забронированы до вечера.

Иногда робот путает направление и натыкается на угол стола, ему помогает сотрудник кафе найти нужное направление. На полу для ориентира проведены черные линии между столиками.

"Идея таких роботов состоит в том, чтобы позволить людям, которые потеряли способность двигаться в результате несчастных случаев или болезни, выполнять хоть какую-то работу", — сообщила РИА Новости представитель коммуникационного отдела "Японского фонда" Сатиё Иидзава.

В Токио работает кафе, в котором вместо официантов — роботы. Ими дистанционно управляют операторы, в том числе, люди с ограниченными возможностями. pic.twitter.com/dtp3DvXQKb — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 1. prosince 2018

Человек и робот как единое целое

По ее словам, роботы управляются дистанционно через интернет-соединение с мобильных устройств, в том числе смартфонов с помощью специального приложения.

Сейчас для пилотного проекта в кафе были наняты десять человек, которые получают в час по 1000 иен (чуть менее 10 долларов) за управление роботами-официантами.

"Мы набирали их через интернет, дав объявление. Операторы как мужчины, так и женщины, находятся у себя в домах как в Токио, так и других префектурах Японии — Сайтама, Аити, Миэ, Гифу и Симано. Никаких особых навыков для такой работы не требуется, и ее могут выполнять люди, которые не имеют возможность самостоятельно передвигаться", — сказала Иидзава.

На груди каждого из роботов прикреплены таблички с фотографиями и именами операторов. Не случайно перед кафе установлена доска, на которой написано: "В человеке и роботе разницы нет".

Иидзава демонстрирует, как на экране электронного планшета можно управлять движениями роботов. В свою очередь "Ори-Химэ" фиксируют с помощью камеры взгляд собеседника для взаимного общения. Робот может также кивать в знак согласия или мотать головой, если хочет сказать нет.

Пилотный проект потребовал инвестиции в 33 миллиона иен (около 291 тысячи долларов), собрать которые помог "Японский фонд". Разработки роботов вели сотрудники лаборатории "Ори".

В сотрудничестве с авиакомпанией ANA к Олимпиаде и Паралимпийским играм в Токио в 2020 году, как отметила Сатиё Иидзава, кафе в роботами-официантами планируется открыть в Японии на постоянной основе в аэропортах.

"Безусловно этот проект создан для занятости инвалидов, поэтому представляет особый интерес", — сказал РИА Новости доцент Политехнического института Канагавы Ёити Ямадзаки, студенты которого участвовали в создании роботов "Ори-Химэ". По словам Ямадзаки, в будущем не только в Японии, но и по всему миру в кафе или магазинах инвалиды смогут работать с помощью подобных роботов.

Роботы на службе человека в будущем

Интерес к робототехнике в Японии, которой она привлекла внимание всего мира несколько десятилетий назад, по-прежнему велик. В октябре в Токио проходила выставка роботов, организованная министерством экономики, торговли и промышленности Японии и Организацией по развитию новой энергетики и промышленных технологий. Подобные роботам-официантам "Ори-Химэ" гуманоиды, управляемые дистанционно, уже были показаны там и опробованы в качестве гидов в токийском аэропорту Ханэда.

Но наиболее похожим на человека был показанный на выставке андроид Тотто, который представляет собой точную копию первой японской телеактрисы Тэцуко Куроянаги, дебютировавшей в 1953 году. С ней можно посидеть и поговорить, однако вопросы пока задает только она, понимая простые ответы и тем самым поддерживая разговор. Тотто задает вопросы собеседнику, например, о том, что он любит есть, и если суп-лапшу, то с чем и каким соусом и так далее.

При этом киборг в образе обаятельной актрисы жестикулирует и обладает живой мимикой, что создает эффект разговора с настоящим человеком. В базу данных робота заложены фразы и лексика из прошлых телепрограмм Куроянаги.

Перспективными выглядят такие разработки, как самодвижущиеся роботы для выполнения задач в местах, недоступных для человека, — в трубах, под водой, в условиях радиации или космоса.

Несколько компаний представили роботов, которые как бы встраиваются в человека с ограниченными способностями к передвижению, дополняют силу его рук или ног, позволяют подниматься по лестнице с помощью гусеничных механизмов и множества других инженерных решений.