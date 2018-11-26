В ряде стран мира произошел cбой в работе Youtube

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пользователи видеохостинга Youtube из ряда стран мира, включая Россию, жалуются на сбои в его работе, следует из данных, опубликованных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбой произошел в воскресенье около 22.03 мск. По данным Downdetector, 67% жалоб связаны с проблемами при просмотре видео, еще 21% пользователей не может зайти на сайт, 10% не могут загрузить видео.

Согласно данным портала, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран, включая Украину, Россию, Германию, Великобританию, США и другие. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Уфы.