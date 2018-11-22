КУАЛА-ЛУМПУР, 22 ноя — РИА Новости. Российский опыт по переходу на цифровое телевидение вызывает большой интерес у стран Азиатско-Тихоокеанского региона, они также заинтересованы в получении российского медиаконтента, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и телекоммуникаций РФ Алексей Волин.

"Большой интерес мы увидели к российcкому опыту в области цифрового телевидения, потому что в конце этого года — начале следующего мы завершаем полноценный переход на цифровое вещание и опыт РФ, где была построена самая большая в мире сеть наземного эфирного цифрового телевидения, представляет крайне большой интерес для наших партнеров в АТР", — заявил Волин на полях азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он также отметил, что "отдельный интерес мы увидели к получению российского контента и к сотрудничеству с российскими телевизионными компаниями, производителями фильмов, сериалов, компьютерных игр".

"Во всех странах Юго-Восточной Азии происходит взрывной рост рынка и мобильных платформ по распространению контента, и телевизионных каналов, и при этом крайне обостряется борьба за потребителя, которую можно выиграть только за счет того, чтобы предложить потребителю очень интересный и высококачественный продукт", — отметил Волин.

По его словам, "в этих условиях необходимо найти комбинацию и локальных, и глобальных вещей, и поэтому многие страны Юго-Восточной Азии сейчас находятся в поисках тех партнеров из-за рубежа, которые помогли бы им сформировать полноценную линейку медиапродукта".

"Понятное дело, что только Россией дело не ограничивается, они также активно работают и с многими и американскими, и европейскими, и китайскими компаниями, но свою долю на этом рынке мы вне всякого сомнения получить можем", — подытожил замминистра.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Первой на цифровое ТВ переходит Тверская область. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Готовность населения к переходу на цифровое вещание оценивается как высокая. По данным Минкомсвязи, техническая возможность приема цифрового вещания в России составляет сегодня 98,5%, вне зоны покрытия эфирного цифрового сигнала находятся 1,5% жителей РФ. Владельцы старых телевизоров должны будут приобретать специальные цифровые приставки для приема нового сигнала, при этом вопрос субсидий для социально уязвимых слоев населения на покупку оборудования будет решаться на уровне регионов. В стране на настоящий момент насчитывается свыше 70 миллионов телевизоров, которые принимают "цифру", а уровень официально проданных и заведенных приставок достигает 18 миллионов.