МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Аэрофлот" будет использовать технологии искусственного интеллекта для прогнозирования цен и спроса на региональных маршрутах, заявил гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

"Мы сейчас хотим обратиться именно к искусственному интеллекту, который будет прогнозировать цену на билеты и загрузку в том или ином регионе. Это будет очень важно для нас, потому что мы идем сейчас в регионы — Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург. Мы должны четко понимать, что там будет происходить, чтобы компании не нанести лишних убытков", — рассказал он в ходе выступления на форуме "Транспорт России".

Ранее совет директоров авиакомпании одобрил стратегию развития группы до 2023 года, которая предусматривает создание трех хабов и четырех баз в регионах РФ, а также наращивание пассажиропотока, в том числа транзитного.