Kaspersky Lab назвала цену цифровой личности пользователя в Dark web

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Киберпреступники продают цифровые данные пользователя, включая банковские реквизиты и данные аккаунтов в соцсетях, менее чем за 50 долларов, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".
Эксперты отмечают, что некоторые мошенники, продающие данные пользователей в Dark web, даже предоставляют покупателям пожизненную гарантию: если один аккаунт перестанет работать, то вместо него будет предоставлен другой совершенно бесплатно. По данным компании, чаще всего хакеры крадут цифровую личность с помощью фишинговых атак и использования уязвимостей в ПО и приложениях.
Старший антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Ложкин рекомендует пользователям предпринять ряд мер, чтобы предотвратить возникновение подобных проблем. По его словам, необходимо использовать надежные пароли, эффективное защитное ПО, а также внимательно относиться к выкладыванию персональных данных в соцсети и передаче этой информации сторонним организациям.