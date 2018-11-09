Kaspersky Lab назвала цену цифровой личности пользователя в Dark web

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Киберпреступники продают цифровые данные пользователя, включая банковские реквизиты и данные аккаунтов в соцсетях, менее чем за 50 долларов, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

Согласно исследованию компании, хакеры продают в Dark web (теневой интернет) данные аккаунтов в социальных сетях, банковские реквизиты, удаленный доступ к серверам или рабочим столам и даже информацию с популярных сервисов Uber, Netflix и Spotify, игровых ресурсов, приложений для знакомств и порносайтов. Цена за одну взломанную учетную запись в среднем составляет один доллар, выяснили эксперты. Также злоумышленники предлагают скидки при оптовой покупке цифровых личностей.

Эксперты отмечают, что некоторые мошенники, продающие данные пользователей в Dark web, даже предоставляют покупателям пожизненную гарантию: если один аккаунт перестанет работать, то вместо него будет предоставлен другой совершенно бесплатно. По данным компании, чаще всего хакеры крадут цифровую личность с помощью фишинговых атак и использования уязвимостей в ПО и приложениях.

"Несмотря на то, что цифровая личность стоит недорого, сегодня она является существенным активом для киберпреступников в других отношениях. Жертва может понести финансовый и репутационный ущерб, ведь злоумышленники гипотетически способны взять деньги в долг или совершить преступление от имени другого человека", — предупреждают в компании.

Старший антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Ложкин рекомендует пользователям предпринять ряд мер, чтобы предотвратить возникновение подобных проблем. По его словам, необходимо использовать надежные пароли, эффективное защитное ПО, а также внимательно относиться к выкладыванию персональных данных в соцсети и передаче этой информации сторонним организациям.