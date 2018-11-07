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Технологии

"Вытащил из гаража": на юге России возрождают изобретательское движение

(обновлено: 09:37 07.11.2018)
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© РИА Новости / Александр ТитковРектор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион МесхиРектор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион Месхи
© РИА Новости / Александр Титков

Ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ), член Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, профессор Бесарион Месхи в интервью РИА Новости подвел итоги форума "Донская сборка".

‒ В советское время изобретательство было очень массовым явлением: в многочисленных КБ усердно трудились над рационализаторскими предложениями, в школах работали кружки "Умелые руки", вузы пачками патентовали свои изобретения. Что происходит сейчас? Как вы оцениваете сегодняшнее изобретательское движение в России?

‒ Если в двух словах, то изобретательство сегодня переживает этап реанимации. В советские годы в наш университет на факультеты "Технология машиностроения" и "Сельскохозяйственное машиностроение" поступали студенты, которые либо проводили собственные исследования, либо создавали какой-то механизм. Они занимались этим в гаражах своих отцов, затем выставляли изобретения на конкурс и поступали в вуз. Потом все это исчезло. В 90-е годы изобретательство было полностью уничтожено.

© РИА Новости / Александр ТитковАвтоматизированная теплица
© РИА Новости / Александр Титков
Автоматизированная теплица

Но надо сказать, что уже сегодня многие территории России постепенно включаются в поддержку инженерных решений и восстановление рационализаторских традиций. На "Донскую сборку" было подано более 200 заявок из 10 регионов России. Вузовское сообщество просыпается. Мы приглашаем исследователей, тех самых "гаражников", даем им возможность представить на суд экспертного сообщества их разработки. Отрадно, что во многом чувствуется поддержка изобретательства со стороны министерства науки и высшего образования.

‒ Конкретно в вашем вузе – высокая патентная активность?

Женщина прислушивается
© Fotolia / Vladimir Voronin
В ДГТУ создали слуховой аппарат, преобразующий звук в тактильные ощущения
‒ Оценивать патенты можно только по результатам их эффективности. Многие исследования можно запатентовать, а потом этот патент ляжет на полку ждать своего часа.

Приведу пример. Инженер, выпускник ДГТУ Анатолий Шульгин представил на "Донской сборке" ручную подъемную тележку с электроприводом. На мой взгляд, уникальное изобретение. Балансировка системы позволяет передавать всю массу груза механизму, оставляя человеку роль оператора, перемещающего груз в нужном направлении. Тележка поднимает грузы до 250 кг, сама она весит при этом всего 50 кг. Я уверен, что эта машина станет помощником во многих цехах, патент на такое изобретение на полку точно не ляжет. Важно еще и то, что патентоспособные разработки обязательно поддерживаются материально.

© РИА Новости / Александр ТитковРучная подъемная тележка Mantis
© РИА Новости / Александр Титков
Ручная подъемная тележка Mantis

 

Или другой пример. Аспиранты Кубанского государственного аграрного университета придумали новый способ посева мелкосеменных культур, в котором в качестве дражирующего материала используются капсулы гидрогеля. Отличная идея! Семена обволакиваются питательной смесью со всеми микроэлементами, а потом высеваются в почву. Урожай овощей увеличивается на 20-25%.

В промышленном коворкинге "Гараж", который был создан в нашем университете, профессиональные конструкторы и исследователи помогают молодым изобретателям, в том числе школьникам, завершать работы над механизмами, которые они создают.

‒ Какому научному направлению, на ваш взгляд, сейчас принадлежит наибольшее количество толковых изобретений?

Робот для сортировки почтовых отправлений
© РИА Новости / Александр Титков
"Донская сборка": изобретатели, самоделкины и рационализаторы
‒ Конечно, это техническое направление и биоинженерия в растениеводстве и животноводстве. Но опять-таки везде нужна техника, нужны технологии. Везде преобладает инженерная мысль.

‒ Ваш прогноз по профессиям будущего: где будут основные точки роста?

‒ Завтрашний день ‒ это IT, робототехника, искусственный интеллект. На развитие этих направлений вузы ориентировал президент, который обратил на них особое внимание, придав новый импульс для становления региональных школ робототехники. Сегодня в Ростове даже в некоторых средних школах созданы роботизированные классы. Там формируется новое поколение изобретателей, энтузиастов высокотехнологичной отрасли.

© РИА Новости / Александр ТитковРобот-сортировщик почтовых отправлений
© РИА Новости / Александр Титков
Робот-сортировщик почтовых отправлений

Сегодня крайне важно переформатировать подход к подготовке инженерных кадров. Для этого мы запустили в ДГТУ сессии стратегического проектирования нового образовательного проекта "Школа Х". Речь идет о сильной инженерной школе, обучение в которой будет принципиально отличаться от всего, что было раньше. "Школа Х" ‒ это новое мышление, проектный подход в решении любого вопроса: "не работай по готовой методике, подумай, каким ты хочешь увидеть необходимый тебе механизм, спроектируй его и создай". 

Участники проектирования этой школы ‒ студенты и сотрудники вуза ‒ под руководством внешних экспертов уже прошли первый модуль. Сначала они спорили и ругались, а потом начали выдавать оригинальные решения. Проектирование школы завершится в январе 2019 года, а уже в сентябре мы  планируем набрать новых студентов, которые в будущем станут инженерами новой формации.

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