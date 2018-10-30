"Донская сборка": изобретатели, Самоделкины и рационализаторы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт ‒ РИА Новости. Форум "Донская сборка" завершился в Ростове-на-Дону. Более 200 новаторов Ростовской области, Ставрополья, Краснодарского края и Крыма представили на конкурс свои изобретения.
Чемпионская морковь
"Агротехнологией года" признана сеялка-дражиратор для посева мелкосеменных культур. Аспиранты Кубанского государственного аграрного университета придумали новый способ посева мелкосеменных культур, в котором в качестве дражирующего материла используются капсулы гидрогеля. Семена вносят в заранее подготовленные капсулы, после чего высевают в почву. В итоге урожай моркови, петрушки, лука, огурцов, томатов и столовой свеклы повышается на 20-25%.
"Наша разработка позволяет увеличить геометрический размер семени, благодаря чему мы снижаем посевные затраты ", ‒ отметил один из авторов проекта Дмитрий Артюхин. По его словам, сама оболочка вокруг зернышка – суперабсорбент, который можно приготовить на воде или водном растворе. В него добавляется все, что необходимо растению в начальный момент роста. Семя погружают в этот раствор, а затем в форме капсулы помещают в почву. После того как растение в почве начинает развиваться, корень разрушает капсулу.
Изобретатели-агротехнологи получили главный приз "Донской сборки" – 300 тысяч рублей.
Легким движением руки…
Ручная подъемная тележка с электроприводом признана "Изобретением года". Инженер, выпускник ДГТУ Анатолий Шульгин представил собственное решение для поднятия тяжестей. Балансировка системы позволяет передавать всю массу груза механизму, оставляя человеку роль оператора, перемещающего груз в нужном направлении.
Оператор не участвует в поднятии тяжести, а только перемещает тележку в нужном направлении. Тележка поднимает грузы до 250 кг, причем поднять их она может почти на 2 метра. Между тем, масса самого изделия всего 50 кг.
"Не каждое производство может себе позволить иметь полноценный штебелер ‒ они тяжелые (весят примерно 400 кг) и дорогие. Главное преимущество нашего изобретения в том, что мы можем легким движением руки вытащить подъемник из кузова обычного автомобиля или просто переместить его на полку склада", ‒ отметил автор проекта. По его словам, анонсируемая ориентировочная стоимость изобретения ‒ $1,5 тыс.
"Умная" таблетка, 365 стальных лоскутов и почтовый дрон
Первое место в номинации "Юный изобретатель" занял школьник из Волгодонска Артем Булгаков. Он представил устройство для выдачи твердых лекарственных средств "Таблетка". Установка может выдавать выбранную таблетку из отсека, контролировать наличие стакана в месте выпадения лекарства, выводить на дисплей необходимую информацию, получать задания от внешнего устройства (смартфона или планшета).
Кроме того, на "Донской сборке" был представлен робот для сортировки почтовых отправлений. Студенты ДГТУ сделали его по заказу ростовского сортировочного центра "Почты России".