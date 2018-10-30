ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Технологии

"Донская сборка": изобретатели, Самоделкины и рационализаторы

(обновлено: 09:39 30.10.2018)
01050
© Fotolia / GajusИзобретениеИзобретение
© Fotolia / Gajus

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт ‒ РИА Новости. Форум "Донская сборка" завершился в Ростове-на-Дону. Более 200 новаторов Ростовской области, Ставрополья, Краснодарского края и Крыма представили на конкурс свои изобретения.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи
© Фото : пресс-служба ДГТУ
Ректор ДГТУ: мы инициировали принятие закона об опорных вузах
Как отметил ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион Месхи, конкурс уже стал традицией для опорного вуза и брендом для всего региона. "На одной площадке собираются исследователи, "гаражники", инженеры, эксперты, инвесторы. Многие изобретатели получают признание и финансовую поддержку", ‒ отметил ректор. Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко добавил, что "Донская сборка" стала лучшим примером коммуникации между изобретателями и крупными предприятиями.

 

Чемпионская морковь

"Агротехнологией года" признана сеялка-дражиратор для посева мелкосеменных культур. Аспиранты Кубанского государственного аграрного университета придумали новый способ посева мелкосеменных культур, в котором в качестве дражирующего материла используются капсулы гидрогеля. Семена вносят в заранее подготовленные капсулы, после чего высевают в почву. В итоге урожай моркови, петрушки, лука, огурцов, томатов и столовой свеклы повышается на 20-25%.

Помидоры в теплице
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
В России изобрели установку, которая удвоит эффективность теплиц
Дражирование семян ‒ это обволакивание их питательной смесью органического или минерального происхождения с применением жидкого клеящего вещества. Семена становятся похожими на драже. Такая подготовка обеспечивает более равномерный и качественный посев семян, способствует экономии посевного материала, улучшает условия роста растений и защищает их от болезней и вредителей.

"Наша разработка позволяет увеличить геометрический размер семени, благодаря чему мы снижаем посевные затраты ", ‒ отметил один из авторов проекта Дмитрий Артюхин. По его словам, сама оболочка вокруг зернышка – суперабсорбент, который можно приготовить на воде или водном растворе. В него добавляется все, что необходимо растению в начальный момент роста. Семя погружают в этот раствор, а затем в форме капсулы помещают в почву. После того как растение в почве начинает развиваться, корень разрушает капсулу.

Изобретатели-агротехнологи получили главный приз "Донской сборки" – 300 тысяч рублей.

 

Легким движением руки…

Ручная подъемная тележка с электроприводом признана "Изобретением года". Инженер, выпускник ДГТУ Анатолий Шульгин представил собственное решение для поднятия тяжестей. Балансировка системы позволяет передавать всю массу груза механизму, оставляя человеку роль оператора, перемещающего груз в нужном направлении.

Оператор не участвует в поднятии тяжести, а только перемещает тележку в нужном направлении. Тележка поднимает грузы до 250 кг, причем поднять их она может почти на 2 метра. Между тем, масса самого изделия всего 50 кг. 

"Не каждое производство может себе позволить иметь полноценный штебелер ‒ они тяжелые (весят примерно 400 кг) и дорогие. Главное преимущество нашего изобретения в том, что мы можем легким движением руки вытащить подъемник из кузова обычного автомобиля или просто переместить его на полку склада", ‒ отметил автор проекта. По его словам, анонсируемая ориентировочная стоимость изобретения ‒ $1,5 тыс.

 

"Умная" таблетка, 365 стальных лоскутов и почтовый дрон

Первое место в номинации "Юный изобретатель" занял школьник из Волгодонска Артем Булгаков. Он представил устройство для выдачи твердых лекарственных средств "Таблетка". Установка может выдавать выбранную таблетку из отсека, контролировать наличие стакана в месте выпадения лекарства, выводить на дисплей необходимую информацию, получать задания от внешнего устройства (смартфона или планшета).

Здание Донского государственного технического университета
© Фото предоставлено информационной службой ДГТУ
В ростовском вузе разработают сортировочных роботов для "Почты России"
Студенты кафедры "Архитектура" ДГТУ представили на конкурсе параметрическую инсталляцию для публичной библиотеки в Ростове. Конструкция была разработана средствами параметрического проектирования. Такое решение позволило не использовать поддерживающий каркас, так как нагрузки в минимальных поверхностях распределяются по касательной к поверхности. Минимальная поверхность — это поверхность двоякой кривизны. Выполнить ее в материале удалось, разбив на 365 деталей-лоскутов. Детали раскраивались из листовой нержавеющей стали и крепились между собой вытяжными заклепками.

Кроме того, на "Донской сборке" был представлен робот для сортировки почтовых отправлений. Студенты ДГТУ сделали его по заказу ростовского сортировочного центра "Почты России".

Комментировать
Технологии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена