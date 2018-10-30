"Донская сборка": изобретатели, Самоделкины и рационализаторы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт ‒ РИА Новости. Форум "Донская сборка" завершился в Ростове-на-Дону. Более 200 новаторов Ростовской области, Ставрополья, Краснодарского края и Крыма представили на конкурс свои изобретения.

Как отметил ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион Месхи, конкурс уже стал традицией для опорного вуза и брендом для всего региона. "На одной площадке собираются исследователи, "гаражники", инженеры, эксперты, инвесторы. Многие изобретатели получают признание и финансовую поддержку", ‒ отметил ректор. Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко добавил, что "Донская сборка" стала лучшим примером коммуникации между изобретателями и крупными предприятиями.

Чемпионская морковь

"Агротехнологией года" признана сеялка-дражиратор для посева мелкосеменных культур. Аспиранты Кубанского государственного аграрного университета придумали новый способ посева мелкосеменных культур, в котором в качестве дражирующего материла используются капсулы гидрогеля. Семена вносят в заранее подготовленные капсулы, после чего высевают в почву. В итоге урожай моркови, петрушки, лука, огурцов, томатов и столовой свеклы повышается на 20-25%.

Дражирование семян ‒ это обволакивание их питательной смесью органического или минерального происхождения с применением жидкого клеящего вещества. Семена становятся похожими на драже. Такая подготовка обеспечивает более равномерный и качественный посев семян, способствует экономии посевного материала, улучшает условия роста растений и защищает их от болезней и вредителей.

"Наша разработка позволяет увеличить геометрический размер семени, благодаря чему мы снижаем посевные затраты ", ‒ отметил один из авторов проекта Дмитрий Артюхин. По его словам, сама оболочка вокруг зернышка – суперабсорбент, который можно приготовить на воде или водном растворе. В него добавляется все, что необходимо растению в начальный момент роста. Семя погружают в этот раствор, а затем в форме капсулы помещают в почву. После того как растение в почве начинает развиваться, корень разрушает капсулу.

Изобретатели-агротехнологи получили главный приз "Донской сборки" – 300 тысяч рублей.

Легким движением руки…

Ручная подъемная тележка с электроприводом признана "Изобретением года". Инженер, выпускник ДГТУ Анатолий Шульгин представил собственное решение для поднятия тяжестей. Балансировка системы позволяет передавать всю массу груза механизму, оставляя человеку роль оператора, перемещающего груз в нужном направлении.

Оператор не участвует в поднятии тяжести, а только перемещает тележку в нужном направлении. Тележка поднимает грузы до 250 кг, причем поднять их она может почти на 2 метра. Между тем, масса самого изделия всего 50 кг.

"Не каждое производство может себе позволить иметь полноценный штебелер ‒ они тяжелые (весят примерно 400 кг) и дорогие. Главное преимущество нашего изобретения в том, что мы можем легким движением руки вытащить подъемник из кузова обычного автомобиля или просто переместить его на полку склада", ‒ отметил автор проекта. По его словам, анонсируемая ориентировочная стоимость изобретения ‒ $1,5 тыс.

"Умная" таблетка, 365 стальных лоскутов и почтовый дрон

Первое место в номинации "Юный изобретатель" занял школьник из Волгодонска Артем Булгаков. Он представил устройство для выдачи твердых лекарственных средств "Таблетка". Установка может выдавать выбранную таблетку из отсека, контролировать наличие стакана в месте выпадения лекарства, выводить на дисплей необходимую информацию, получать задания от внешнего устройства (смартфона или планшета).

Студенты кафедры "Архитектура" ДГТУ представили на конкурсе параметрическую инсталляцию для публичной библиотеки в Ростове. Конструкция была разработана средствами параметрического проектирования. Такое решение позволило не использовать поддерживающий каркас, так как нагрузки в минимальных поверхностях распределяются по касательной к поверхности. Минимальная поверхность — это поверхность двоякой кривизны. Выполнить ее в материале удалось, разбив на 365 деталей-лоскутов. Детали раскраивались из листовой нержавеющей стали и крепились между собой вытяжными заклепками.

Кроме того, на "Донской сборке" был представлен робот для сортировки почтовых отправлений. Студенты ДГТУ сделали его по заказу ростовского сортировочного центра "Почты России".