ФПИ объявил конкурс на создание морских платформ для роботов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Конкурс на лучшее решение по разработке и созданию экспериментальных морских робототехнических платформ будет проведён в России, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Как сообщалось ранее, ФПИ в рамках своих проектов занимается разработкой робототехники для добычи полезных ископаемых на арктическом шельфе, создаёт морские беспилотники для погружения в Марианскую впадину и работы на Северном морском пути, а также проводит соревнования разработчиков морских роботов.

"Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники готовится к проведению конкурса на лучшее решение по разработке и созданию экспериментальных морских робототехнических платформ", — говорится в сообщении.

Предполагается, что платформы могут быть использованы для учебного процесса, проведения научных исследований и конструкторских разработок, а также соревнований по морской робототехнике.

"Информация о сроках проведения и условиях участия в конкурсе будет в ближайшее время размещена на официальном сайте ФПИ", — уточнили в фонде.

При этом ключевыми требованиями к создаваемым платформам являются унификация модулей и систем, обеспечение возможности разработчикам создавать модули и интегрировать их в платформы, а также возможность проведения испытаний в виртуальной среде.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.